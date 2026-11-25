За 15 минут и без лишних хлопот: рецепт горячих бутербродов с сыром
Горячие бутерброды с ветчиной, сыром и помидорами станут удачным вариантом быстрого завтрака или перекуса. Для начинки также понадобятся консервированная кукуруза, кетчуп и майонез. Все ингредиенты нужно подготовить, выложить на хлеб и запечь до расплавления сыра. Из указанного количества продуктов получится примерно 10 бутербродов.
Идея приготовления сытных горячих бутербродов на завтрак опубликована на странице blahodyr в Instagram.
Ингредиенты:
- Ветчина или колбаса – 150 г
- Сыр – 130 г
- Консервированная кукуруза – ½ банки
- Помидор – 1 шт.
- Кетчуп или томатная паста – по вкусу
- Майонез – по вкусу
- Хлеб – 10 ломтиков
Способ приготовления:
1. Ветчину или колбасу нарезать небольшими кубиками. Помидор помыть и нарезать кусочками, а сыр натереть на крупной терке.
2. В миске смешать ветчину, помидор и консервированную кукурузу. Добавить кетчуп или томатную пасту и майонез, после чего перемешать начинку.
3. Выложить ломтики хлеба на противень. По желанию их можно предварительно слегка подсушить.
.4. Равномерно распределить начинку по хлебу и щедро посыпать тертым сыром.
5. Поставить бутерброды в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут. В аэрогриле они будут готовиться около 6 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий