Горячие бутерброды с ветчиной, сыром и помидорами станут удачным вариантом быстрого завтрака или перекуса. Для начинки также понадобятся консервированная кукуруза, кетчуп и майонез. Все ингредиенты нужно подготовить, выложить на хлеб и запечь до расплавления сыра. Из указанного количества продуктов получится примерно 10 бутербродов.

Идея приготовления сытных горячих бутербродов на завтрак опубликована на странице blahodyr в Instagram.

Ингредиенты:

Ветчина или колбаса – 150 г

Сыр – 130 г

Консервированная кукуруза – ½ банки

Помидор – 1 шт.

Кетчуп или томатная паста – по вкусу

Майонез – по вкусу

Хлеб – 10 ломтиков

Способ приготовления:

1. Ветчину или колбасу нарезать небольшими кубиками. Помидор помыть и нарезать кусочками, а сыр натереть на крупной терке.

2. В миске смешать ветчину, помидор и консервированную кукурузу. Добавить кетчуп или томатную пасту и майонез, после чего перемешать начинку.

3. Выложить ломтики хлеба на противень. По желанию их можно предварительно слегка подсушить.

.4. Равномерно распределить начинку по хлебу и щедро посыпать тертым сыром.

5. Поставить бутерброды в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут. В аэрогриле они будут готовиться около 6 минут.

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