Куриные рулетики с сыром – простое блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин. Филе получается нежным благодаря сметанному соусу с горчицей и чесноком, а внутри скрывается тертый твердый сыр. Рулетики запекают в духовке, а в конце добавляют еще немного сыра, чтобы образовалась аппетитная корочка. Для приготовления понадобятся доступные продукты и примерно 45 минут.

Идея приготовления сочных куриных рулетиков с сыром опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе – 400 г (2 шт.)

Сметана 10% – 2 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Чеснок – 1-2 зубчика

Твердый сыр – 30 г

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезать вдоль на более тонкие пласты. Каждый кусочек накрыть пищевой пленкой и слегка отбить молотком для мяса.

2. Посыпать филе солью, черным перцем и паприкой с обеих сторон.

3. Для соуса смешать сметану, горчицу и измельченный чеснок. Перемешать до однородности.

4. Каждый кусочек курицы смазать подготовленным соусом. Посыпать частью натертого на мелкой терке сыра.

5. Плотно завернуть филе в рулетики и выложить их в форму для запекания швом вниз.

6. Поставить форму в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 40 минут.

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7. Достать рулетики, посыпать оставшимся тертым сыром и вернуть в духовку еще на 5 минут, чтобы сыр расплавился.

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