Закуска из камамбера за 15 минут: простой рецепт в форме рождественских елок
Для праздничного стола можно приготовить не только привычные бутерброды и сырную нарезку, но и оригинальную закуску в форме маленьких елочек. Для этого понадобятся камамбер, хрустящая соломка, орехи, вяленые ягоды, петрушка и мед. Сырные кусочки получаются нежными внутри, а сладкая орехово-ягодная оболочка придает им интересный вкус. Готовить такую закуску просто, а подавать ее можно сразу после приготовления.
Идея приготовления праздничной закуски из сыра камамбер опубликована на странице ask edith в Instagram.
Ингредиенты:
- Сыр камамбер – 1-2 шт.
- Хрустящая соломка – 1 упаковка
- Вяленая вишня или клюква – 40 г
- Грецкие орехи или пекан – 50 г
- Петрушка – несколько веточек
- Мед – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Камамбер нарежьте треугольными кусочками. Каждый из них осторожно разрежьте пополам по толщине, чтобы получить более тонкие треугольники.
2. В широкое основание каждого кусочка вставьте хрустящую соломку. Она будет служить ножкой маленькой сырной елки.
3. Грецкие орехи или пекан мелко порубите ножом. Так же нарежьте вяленую вишню или клюкву и петрушку. Перемешайте все подготовленные ингредиенты в отдельной тарелке.
4. Мед при необходимости немного подогрейте, чтобы он стал более жидким. Осторожно смажьте им каждый кусочек камамбера или окуните сыр в мед тонким слоем.
5. Обваляйте сырные треугольники в смеси орехов, ягод и петрушки. Слегка прижмите добавки пальцами, чтобы они хорошо закрепились на поверхности.
6. Готовые елочки переложите на праздничную тарелку и подавайте к столу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий