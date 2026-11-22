Для праздничного стола можно приготовить не только привычные бутерброды и сырную нарезку, но и оригинальную закуску в форме маленьких елочек. Для этого понадобятся камамбер, хрустящая соломка, орехи, вяленые ягоды, петрушка и мед. Сырные кусочки получаются нежными внутри, а сладкая орехово-ягодная оболочка придает им интересный вкус. Готовить такую закуску просто, а подавать ее можно сразу после приготовления.

Идея приготовления праздничной закуски из сыра камамбер опубликована на странице ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

Сыр камамбер – 1-2 шт.

Хрустящая соломка – 1 упаковка

Вяленая вишня или клюква – 40 г

Грецкие орехи или пекан – 50 г

Петрушка – несколько веточек

Мед – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Камамбер нарежьте треугольными кусочками. Каждый из них осторожно разрежьте пополам по толщине, чтобы получить более тонкие треугольники.

2. В широкое основание каждого кусочка вставьте хрустящую соломку. Она будет служить ножкой маленькой сырной елки.

3. Грецкие орехи или пекан мелко порубите ножом. Так же нарежьте вяленую вишню или клюкву и петрушку. Перемешайте все подготовленные ингредиенты в отдельной тарелке.

4. Мед при необходимости немного подогрейте, чтобы он стал более жидким. Осторожно смажьте им каждый кусочек камамбера или окуните сыр в мед тонким слоем.

5. Обваляйте сырные треугольники в смеси орехов, ягод и петрушки. Слегка прижмите добавки пальцами, чтобы они хорошо закрепились на поверхности.

6. Готовые елочки переложите на праздничную тарелку и подавайте к столу.

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