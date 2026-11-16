Закуска из крабовых палочек "Рафаэлло": делимся простым рецептом
Крабовые палочки – лучшая основа для приготовления вкусных закусок. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются с сыром, яйцами, овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной закуски из крабовых палочек, с сыром и яйцами.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 350 г
- Плавленый сыр "Дружба" – 100 г (1 пачка)
- Яйца – 3 шт.
- Майонез – 2 ст. л.
- Чеснок – 2 зуб.
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Способ приготовления:
1. Крабовые палочки, сыр, яйца трем на мелкой терке, добавляем чеснок и майонез, все тщательно перемешиваем, масса должна получиться плотной.
2. Влажными руками сформировать шарики, обваляйте шарики в крабовых палочках.
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