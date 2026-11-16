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Закуска из крабовых палочек "Рафаэлло": делимся простым рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
489
Закуска из крабовых палочек "Рафаэлло": делимся простым рецептом
Рецепт закуски с крабовыми палочками. Источник: Создано с помощью ИИ

Крабовые палочки – лучшая основа для приготовления вкусных закусок. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются с сыром, яйцами, овощами.

Закуска из крабовых палочек ''Рафаэлло'': делимся простым рецептом

Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной закуски из крабовых палочек, с сыром и яйцами. 

Ингредиенты: 

  • Крабовые палочки – 350 г
  • Плавленый сыр "Дружба" – 100 г (1 пачка)
  • Яйца – 3 шт.
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Чеснок – 2 зуб. 
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Способ приготовления: 

1. Крабовые палочки, сыр, яйца трем на мелкой терке, добавляем чеснок и майонез, все тщательно перемешиваем, масса должна получиться плотной. 

Закуска из крабовых палочек ''Рафаэлло'': делимся простым рецептом

Основа для блюда

2. Влажными руками сформировать шарики, обваляйте шарики в крабовых палочках.

Закуска из крабовых палочек ''Рафаэлло'': делимся простым рецептом

Готовая закуска

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