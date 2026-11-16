Закуска из крабовых палочек ''Рафаэлло'': делимся простым рецептом

Крабовые палочки – лучшая основа для приготовления вкусных закусок. Стоит отметить, что они хорошо сочетаются с сыром, яйцами, овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной закуски из крабовых палочек, с сыром и яйцами.

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 350 г

Плавленый сыр "Дружба" – 100 г (1 пачка)

Яйца – 3 шт.

Майонез – 2 ст. л.

Чеснок – 2 зуб.

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки, сыр, яйца трем на мелкой терке, добавляем чеснок и майонез, все тщательно перемешиваем, масса должна получиться плотной.

2. Влажными руками сформировать шарики, обваляйте шарики в крабовых палочках.

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