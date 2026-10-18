Закуска из крабовых палочек за 5 минут: самый простой рецепт
Крабовые палочки – прекрасная основа для вкусных закусок, салатов, намазок. Еще их можно фаршировать.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной и сытной закуски из крабовых палочек.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 200 г
- плавленые сырки – 2 шт.
- яйца – 3 шт.
- чеснок 3-4 зуб.
- соль, перец
- майонез
- икра
Способ приготовления:
1. Натереть крабовые палочки на мелкой терке. Половину переложить в тарелку для обвалки шариков.
2. К оставшейся части добавить натертые плавленые сырки и вареные яйца. Пропустить чеснок через пресс, посолить, поперчить. Заправить майонезом и перемешать.
3. Сформировать шарики. Обвалять в оставшейся части крабовых палочек. Выложить закуску на тарелку, сделать углубления ложкой. Выложить икру, украсить укропом и подавать к столу.
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