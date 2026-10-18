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Закуска из крабовых палочек за 5 минут: самый простой рецепт

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Закуска из крабовых палочек за 5 минут: самый простой рецепт
Рецепт закуски. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Крабовые палочки – прекрасная основа для вкусных закусок, салатов, намазок. Еще их можно фаршировать. 

Закуска из крабовых палочек за 5 минут: самый простой рецепт

Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной и сытной закуски из крабовых палочек. 

Ингредиенты:

  • крабовые палочки 200 г
  • плавленые сырки – 2 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • чеснок 3-4 зуб. 
  • соль, перец
  • майонез
  • икра

Способ приготовления: 

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1. Натереть крабовые палочки на мелкой терке. Половину переложить в тарелку для обвалки шариков.

Закуска из крабовых палочек за 5 минут: самый простой рецепт

Основа для блюда

2. К оставшейся части добавить натертые плавленые сырки и вареные яйца. Пропустить чеснок через пресс, посолить, поперчить. Заправить майонезом и перемешать.

Закуска из крабовых палочек за 5 минут: самый простой рецепт

Приготовление закуски

3. Сформировать шарики. Обвалять в оставшейся части крабовых палочек. Выложить закуску на тарелку, сделать углубления ложкой. Выложить икру, украсить укропом и подавать к столу.

Закуска из крабовых палочек за 5 минут: самый простой рецепт

Готовая закуска

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