Закуска из сельди на каждый день: рецепт блюда, которое понравится всем

Сельдь – очень полезный и вкусный продукт, который является источником омега-3 жирных кислот. Готовить из сельди можно вкусные салаты, закуски, намазки, бутерброды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой закуски из сельди, с солеными огурцами.

Ингредиенты:

молодая сельдь – 250 г

маринованные корнишоны – 10 шт.

синий лук – ½ шт.

зеленый лук – 2–3 пера

зернистая горчица – 2 ч. л.

нерафинированное масло – 1 ст. л.

молотый черный перец – по вкусу

гречневый багет – для подачи

Способ приготовления:

1. Сельдь, корнишоны и синий лук мелко нарезаю. Добавляю зернистую горчицу, нерафинированное масло, черный перец и все хорошо перемешиваю.

2. Гречневый багет подрумяниваю на сухой сковороде или в духовке до хрустящей корочки. Выкладываю закуску на теплые гренки и посыпаю мелко нарезанным зеленым луком.

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