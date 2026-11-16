Закуска из сельди на каждый день: рецепт блюда, которое понравится всем

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Какой будет индексация пенсийВ Украине проведут масштабный перерасчет пенсий: на сколько и когда повысятВ Ростовской области РФ прогремели взрывы: загорелась нефтебаза в Азове. Фото и видеоВ Ростовской области РФ прогремели взрывы: загорелась нефтебаза в Азове. Фото и видеоНацбанк выпустит новые 2 грнНацбанк выпустит новые 2 грн: будут в оригинальном дизайнеНовое масштабное "большое строительство" В УкраинеНовое масштабное "большое строительство" В Украине: что хотят построить в обход РоссииСколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в ноябре 2026 годаСтарые цены больше неактуальны: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в ноябре 2026 годаКрымский мост"Было десять прилетов": оккупанты пожаловались на атаку на Крымский мост, движение перекрыто. ВидеоСилы обороны уничтожили 2 560 оккупантов, 6 средств ПВО и почти 800 единиц автотехники армии РФ за сутки – ГенштабСилы обороны уничтожили 2 560 оккупантов, 6 средств ПВО и почти 800 единиц автотехники армии РФ за сутки – Генштаб"Как это пропустили в учебную программу?" Украинцев возмутила сказка о зайчике, который хотел утопиться в реке"Как это пропустили в учебную программу?" Украинцев возмутила сказка о зайчике, который хотел утопиться в рекеБизнес не хочет повышать зарплаты работникамБизнес не хочет повышать зарплаты работникам: украинцам в Польше рассказали, что происходит на рынке трудаStarlinkРоссия воспользовалась ограничением Starshield для атак на Украину: в ISW указали на угрозы
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Закуска из сельди на каждый день: рецепт блюда, которое понравится всем

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
1,7 т.
Закуска из сельди на каждый день: рецепт блюда, которое понравится всем
Вкусный бутерброд с сельдью. Источник: Создано с помощью ИИ

Сельдь – очень полезный и вкусный продукт, который является источником омега-3 жирных кислот. Готовить из сельди можно вкусные салаты, закуски, намазки, бутерброды.

Закуска из сельди на каждый день: рецепт блюда, которое понравится всем

Что приготовить из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой закуски из сельди, с солеными огурцами. 

Ингредиенты:

  • молодая сельдь – 250 г
  • маринованные корнишоны – 10 шт.
  • синий лук – ½ шт.
  • зеленый лук – 2–3 пера
  • зернистая горчица – 2 ч. л.
  • нерафинированное масло – 1 ст. л.
  • молотый черный перец – по вкусу
  • гречневый багет – для подачи
Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
1,4 т.
Самая вкусная домашняя намазка: рецепт закуски за 5 минут
1,4 т.
Самая вкусная домашняя намазка: рецепт закуски за 5 минут
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
894
"Цезарь" в лаваше: как приготовить хрустящий ролл с курицей и сыром
894
"Цезарь" в лаваше: как приготовить хрустящий ролл с курицей и сыром
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
339
Что приготовить на праздничный стол: салат с колбасками, черри и сулугуни
339
Что приготовить на праздничный стол: салат с колбасками, черри и сулугуни

Способ приготовления: 

1. Сельдь, корнишоны и синий лук мелко нарезаю. Добавляю зернистую горчицу, нерафинированное масло, черный перец и все хорошо перемешиваю.

Закуска из сельди на каждый день: рецепт блюда, которое понравится всем

Ингредиенты для закуски

2. Гречневый багет подрумяниваю на сухой сковороде или в духовке до хрустящей корочки. Выкладываю закуску на теплые гренки и посыпаю мелко нарезанным зеленым луком.

Закуска из сельди на каждый день: рецепт блюда, которое понравится всем

Готовая закуска

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

Похожие темы
продуктырецепт
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты