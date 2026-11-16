Закуска из сельди на каждый день: рецепт блюда, которое понравится всем
Сельдь – очень полезный и вкусный продукт, который является источником омега-3 жирных кислот. Готовить из сельди можно вкусные салаты, закуски, намазки, бутерброды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой закуски из сельди, с солеными огурцами.
Ингредиенты:
- молодая сельдь – 250 г
- маринованные корнишоны – 10 шт.
- синий лук – ½ шт.
- зеленый лук – 2–3 пера
- зернистая горчица – 2 ч. л.
- нерафинированное масло – 1 ст. л.
- молотый черный перец – по вкусу
- гречневый багет – для подачи
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Способ приготовления:
1. Сельдь, корнишоны и синий лук мелко нарезаю. Добавляю зернистую горчицу, нерафинированное масло, черный перец и все хорошо перемешиваю.
2. Гречневый багет подрумяниваю на сухой сковороде или в духовке до хрустящей корочки. Выкладываю закуску на теплые гренки и посыпаю мелко нарезанным зеленым луком.
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