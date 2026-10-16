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Закуска из сельди с луком и горчицей: простой рецепт за 10 минут

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
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Закуска из сельди с луком и горчицей: простой рецепт за 10 минут
Рецепт сельди для бутербродов. Источник: Создано с помощью ИИ

Закуску из сельди с луком и пикантной заправкой можно приготовить всего из четырёх ингредиентов. Рыбу нарезают кусочками, смешивают с тонко нарезанным луком, французской горчицей и майонезом, а затем оставляют в холодильнике, чтобы вкусы соединились. Такое блюдо хорошо сочетается с подсушенным хлебом или отварным картофелем. На приготовление уйдет около 10 минут, а ещё 30 минут нужно, чтобы закуска настоялась.

Идея приготовления закуски из сельди опубликована на странице anna klymyk в Instagram.

Закуска из сельди с луком и горчицей: простой рецепт за 10 минут

Рецепт закуски из сельди. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

Ингредиенты:

  • Селедка – 250 г
  • Лук – 2 небольших шт.
  • Французская горчица – 1 ст.л.
  • Майонез – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Закуска из сельди с луком и горчицей: простой рецепт за 10 минут

Добавляем лук и горчицу. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

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1. Очистите сельдь от кожи и костей, если это необходимо. Нарежьте филе небольшими кусочками и переложите в миску.

2. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Добавьте к рыбе.

Закуска из сельди с луком и горчицей: простой рецепт за 10 минут

Всё перемешиваем. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

3. Добавьте французскую горчицу и майонез. Тщательно перемешайте, чтобы заправка равномерно покрыла кусочки сельди и лук.

4. Накройте миску крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник как минимум на 30 минут.

5. Перед подачей ещё раз аккуратно перемешайте закуску. Подавайте с подсушенным хлебом, гренками или картофелем.

Закуска из сельди с луком и горчицей: простой рецепт за 10 минут

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

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