Закуска из сельди с луком и горчицей: простой рецепт за 10 минут

Закуску из сельди с луком и пикантной заправкой можно приготовить всего из четырёх ингредиентов. Рыбу нарезают кусочками, смешивают с тонко нарезанным луком, французской горчицей и майонезом, а затем оставляют в холодильнике, чтобы вкусы соединились. Такое блюдо хорошо сочетается с подсушенным хлебом или отварным картофелем. На приготовление уйдет около 10 минут, а ещё 30 минут нужно, чтобы закуска настоялась.

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Идея приготовления закуски из сельди опубликована на странице anna klymyk в Instagram.

Ингредиенты:

Селедка – 250 г

Лук – 2 небольших шт.

Французская горчица – 1 ст.л.

Майонез – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Очистите сельдь от кожи и костей, если это необходимо. Нарежьте филе небольшими кусочками и переложите в миску.

2. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Добавьте к рыбе.

3. Добавьте французскую горчицу и майонез. Тщательно перемешайте, чтобы заправка равномерно покрыла кусочки сельди и лук.

4. Накройте миску крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник как минимум на 30 минут.

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5. Перед подачей ещё раз аккуратно перемешайте закуску. Подавайте с подсушенным хлебом, гренками или картофелем.

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