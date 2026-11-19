Заливной яблочный пирог: простой рецепт десерта на кефире или сметане
Для заливного пирога яблоки добавляют прямо в тесто, а затем выкладывают все в форму и выпекают. Долго вымешивать основу не нужно: достаточно последовательно соединить ингредиенты, чтобы получить нежную и мягкую домашнюю выпечку.
Рецепт опубликовало Радіо Трек. Для жидкой основы подойдет кефир или жидкая сметана – количество в обоих случаях одинаковое.
Ингредиенты:
- 3-4 яблока
- 3 яйца
- 6-7 столовых ложек сахара
- 100 мл кефира или жидкой сметаны
- 50-60 г сливочного масла
Для сухой части теста:
- 200 г муки
- 1 чайную ложку разрыхлителя и щепотку ванилина
Для посыпки перед выпеканием:
- щепотка корицы, а для смазывания формы – масло
Способ приготовления:
1. Яйца соедините с сахаром и взбейте венчиком или миксером до появления светлой пены. Растопите сливочное масло и добавьте его вместе с кефиром или жидкой сметаной к яичной смеси, перемешайте.Постепенно всыпайте муку, разрыхлитель и ванилин, замешивая тесто. По густоте оно должно напоминать сметану – это ориентир для консистенции основы.
2. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кусочками. Добавьте их к подготовленному тесту и перемешайте, распределяя начинку в массе.
4. Форму для выпекания смажьте маслом. Выложите в нее тесто с яблоками и разровняйте поверхность. По желанию посыпьте сверху корицей. Поставьте форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35-45 минут. Проверьте пирог деревянной шпажкой: она должна выходить из теста без сырых остатков.
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