Для заливного пирога яблоки добавляют прямо в тесто, а затем выкладывают все в форму и выпекают. Долго вымешивать основу не нужно: достаточно последовательно соединить ингредиенты, чтобы получить нежную и мягкую домашнюю выпечку.

Рецепт опубликовало Радіо Трек. Для жидкой основы подойдет кефир или жидкая сметана – количество в обоих случаях одинаковое.

Ингредиенты:

3-4 яблока

3 яйца

6-7 столовых ложек сахара

100 мл кефира или жидкой сметаны

50-60 г сливочного масла

Для сухой части теста:

200 г муки

1 чайную ложку разрыхлителя и щепотку ванилина

Для посыпки перед выпеканием:

щепотка корицы, а для смазывания формы – масло

Способ приготовления:

1. Яйца соедините с сахаром и взбейте венчиком или миксером до появления светлой пены. Растопите сливочное масло и добавьте его вместе с кефиром или жидкой сметаной к яичной смеси, перемешайте.Постепенно всыпайте муку, разрыхлитель и ванилин, замешивая тесто. По густоте оно должно напоминать сметану – это ориентир для консистенции основы.

2. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кусочками. Добавьте их к подготовленному тесту и перемешайте, распределяя начинку в массе.

4. Форму для выпекания смажьте маслом. Выложите в нее тесто с яблоками и разровняйте поверхность. По желанию посыпьте сверху корицей. Поставьте форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35-45 минут. Проверьте пирог деревянной шпажкой: она должна выходить из теста без сырых остатков.

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