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Залейте капусту горячим маринадом: рецепт закуски с чесноком и специями

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
icon 321
Залейте капусту горячим маринадом: рецепт закуски с чесноком и специями
Рецепт капусты в горячем маринаде. Источник: gettyimages.com

Маринованная капуста с морковью и сладким перцем станет отличным дополнением к обеду или ужину. Для приготовления овощи заливают горячим маринадом из уксуса, растительного масла, сахара и специй. Благодаря такому способу капуста приобретает кисло-сладкий вкус, а чеснок и пряности придают ей аромат. После остывания закуску нужно поставить в холодильник, чтобы овощи пропитались маринадом.

Идея приготовления капусты в горячем маринаде опубликована на странице blahodyr в Instagram.

Залейте капусту горячим маринадом: рецепт закуски с чесноком и специями

Рецепт хрустящей маринованной капусты. Источник: Скриншот поста на странице blahodyr в Instagram

Ингредиенты:

  • Капуста – 500 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Сладкий перец – 1 шт.
  • Чеснок – 2-3 зубчика

Для маринада:

  • Вода – 250 мл
  • Растительное масло – 50 мл.
  • Уксус 9% – 50 мл.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 2 ч.л.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Гвоздика – 1-2 бутона
  • Гвоздичный перец горошком – 1-2 шт.
  • Молотый перец – ¼ ч.л.
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Способ приготовления:

Залейте капусту горячим маринадом: рецепт закуски с чесноком и специями

Нарезаем капусту. Источник: Скриншот поста на странице blahodyr в Instagram

1. Капусту тонко нашинковать. Морковь натереть на терке для корейской моркови или нарезать тонкой соломкой. Сладкий перец очистить от семян и нарезать полосками.

2. Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс. Смешайте все овощи в большой миске и перемешайте.

Залейте капусту горячим маринадом: рецепт закуски с чесноком и специями

Добавляем морковь. Источник: Скриншот поста на странице blahodyr в Instagram

3. Для маринада налейте воду в кастрюлю, добавьте растительное масло, уксус, соль, сахар, лавровый лист, гвоздику, душистый и молотый перец.

4. Поставьте смесь на огонь и доведите до кипения, помешивая, чтобы соль и сахар растворились.

Залейте капусту горячим маринадом: рецепт закуски с чесноком и специями

Готовим маринад. Источник: Скриншот поста на странице blahodyr в Instagram

5. Залейте овощи горячим маринадом и тщательно перемешайте. Сверху положите небольшой груз, чтобы капуста была максимально погружена в жидкость.

6. Оставьте овощи при комнатной температуре до полного остывания. Затем переложите в чистую емкость, накройте крышкой и поставьте в холодильник вместе с маринадом.

Залейте капусту горячим маринадом: рецепт закуски с чесноком и специями

Готовая капуста. Источник: Скриншот поста на странице blahodyr в Instagram

7. Перед подачей перемешайте капусту. Храните ее в холодильнике, полностью погруженной в маринад.

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