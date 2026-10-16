Залейте капусту горячим маринадом: рецепт закуски с чесноком и специями
Маринованная капуста с морковью и сладким перцем станет отличным дополнением к обеду или ужину. Для приготовления овощи заливают горячим маринадом из уксуса, растительного масла, сахара и специй. Благодаря такому способу капуста приобретает кисло-сладкий вкус, а чеснок и пряности придают ей аромат. После остывания закуску нужно поставить в холодильник, чтобы овощи пропитались маринадом.
Идея приготовления капусты в горячем маринаде опубликована на странице blahodyr в Instagram.
Ингредиенты:
- Капуста – 500 г
- Морковь – 1 шт.
- Сладкий перец – 1 шт.
- Чеснок – 2-3 зубчика
Для маринада:
- Вода – 250 мл
- Растительное масло – 50 мл.
- Уксус 9% – 50 мл.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 2 ч.л.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Гвоздика – 1-2 бутона
- Гвоздичный перец горошком – 1-2 шт.
- Молотый перец – ¼ ч.л.
Способ приготовления:
1. Капусту тонко нашинковать. Морковь натереть на терке для корейской моркови или нарезать тонкой соломкой. Сладкий перец очистить от семян и нарезать полосками.
2. Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс. Смешайте все овощи в большой миске и перемешайте.
3. Для маринада налейте воду в кастрюлю, добавьте растительное масло, уксус, соль, сахар, лавровый лист, гвоздику, душистый и молотый перец.
4. Поставьте смесь на огонь и доведите до кипения, помешивая, чтобы соль и сахар растворились.
5. Залейте овощи горячим маринадом и тщательно перемешайте. Сверху положите небольшой груз, чтобы капуста была максимально погружена в жидкость.
6. Оставьте овощи при комнатной температуре до полного остывания. Затем переложите в чистую емкость, накройте крышкой и поставьте в холодильник вместе с маринадом.
7. Перед подачей перемешайте капусту. Храните ее в холодильнике, полностью погруженной в маринад.
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