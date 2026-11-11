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Вместо магазинной колбасы: как приготовить нежную ветчину из куриного филе

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
750
Вместо магазинной колбасы: как приготовить нежную ветчину из куриного филе
Рецепт сочной ветчины из куриного филе. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Домашнюю ветчину можно приготовить из обычного куриного филе. Для этого мясо сначала маринуют в воде с солью, сахаром и специями, а затем смазывают горчицей и запекают в пергаменте. Благодаря длительному маринованию курица приобретает более выраженный вкус, а после приготовления ее можно нарезать тонкими ломтиками. Такая ветчина хорошо подходит для бутербродов, сэндвичей и быстрых перекусов.

Идея приготовления сочной домашней ветчины опубликована на странице diali cooking в Instagram.

Вместо магазинной колбасы: как приготовить нежную ветчину из куриного филе

Рецепт домашней ветчины. Источник: Скриншот поста на странице diali cooking в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 500 г
  • Вода – 500 мл.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Перец горошком – 6 шт.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Американская и дижонская горчица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Вместо магазинной колбасы: как приготовить нежную ветчину из куриного филе

Разводим соль в воде. Источник: Скриншот поста на странице diali cooking в Instagram

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1. Сначала приготовьте маринад. В глубокой емкости смешайте соль, сахар, перец горошком и лавровый лист. Залейте ингредиенты 100 мл кипятка и перемешайте, чтобы соль и сахар полностью растворились.

2. Долейте оставшуюся воду, перемешайте и дождитесь, пока маринад остынет. Положите в него куриное филе, накройте емкость пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь.

Вместо магазинной колбасы: как приготовить нежную ветчину из куриного филе

Выкладываем мясо в раствор и накрываем пленкой. Источник: Скриншот поста на странице diali cooking в Instagram

3. На следующий день достаньте мясо из маринада и тщательно обсушите бумажными полотенцами. Со всех сторон смажьте куриное филе горчицей.

Вместо магазинной колбасы: как приготовить нежную ветчину из куриного филе

Смазываем соусом. Источник: Скриншот поста на странице diali cooking в Instagram

4. Заверните мясо в пергамент и положите в форму для запекания.

5. Поставьте в разогретую до 140 градусов духовку примерно на 1,5 часа. Убедитесь, что курица полностью приготовилась.

Вместо магазинной колбасы: как приготовить нежную ветчину из куриного филе

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице diali cooking в Instagram

6. Готовую ветчину достаньте из духовки и оставьте до полного остывания. После этого нарежьте ее ломтиками и подавайте к столу.

Вместо магазинной колбасы: как приготовить нежную ветчину из куриного филе

Готовая ветчина. Источник: Скриншот поста на странице diali cooking в Instagram

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