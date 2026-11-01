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Вместо магазинных сладостей: готовим бисквитный рулет с ягодной начинкой

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
39
Вместо магазинных сладостей: готовим бисквитный рулет с ягодной начинкой
Вкусный бысквитный рулет. Источник: magnific.com

Домашний бисквитный рулет с заварным кремом и вареньем можно приготовить без добавления обычного сахара. Основу десерта составляет воздушное тесто из яиц и цельнозерновой муки, а для начинки используют густой молочный крем и варенье без сахара. Бисквит выпекается всего 10-15 минут, после чего его наполняют начинкой и охлаждают. В результате получается нежный рулет, который удобно нарезать порционными кусочками и подавать к чаю.

Идея приготовления нежного бисквитного рулета опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Вместо магазинных сладостей: готовим бисквитный рулет с ягодной начинкой

Рецепт нежного бисквитного рулета. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

Ингредиенты для бисквита:

  • Яйца – 4 шт.
  • Цельнозерновая мука – 80 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Подсластитель – по вкусу

Для заварного крема:

  • Яйца – 2 шт.
  • Молоко – 400 г
  • Кукурузный крахмал – 20 г
  • Подсластитель – по вкусу

Для начинки:

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По желанию варенье можно заменить свежими или размороженными фруктами и ягодами.

Способ приготовления:

Вместо магазинных сладостей: готовим бисквитный рулет с ягодной начинкой

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

1. Отделите белки от желтков. Перелейте белки в чистую сухую миску и взбейте с подсластителем до устойчивых пиков.

2. В отдельной посуде взбейте желтки с подсластителем до светлой однородной массы.

Вместо магазинных сладостей: готовим бисквитный рулет с ягодной начинкой

Выливаем массу на противень. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

3. Осторожно соедините белки с желтками. Добавьте разрыхлитель и просеянную муку. Перемешивайте лопаткой движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушную структуру теста.

4. Застелите противень пергаментом и равномерно распределите тесто в форме прямоугольника. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 10-15 минут. Готовый бисквит должен оставаться мягким и не пересушенным.

Вместо магазинных сладостей: готовим бисквитный рулет с ягодной начинкой

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

5. Переложите горячий бисквит на чистое полотенце, осторожно снимите пергамент и сверните его вместе с полотенцем. Оставьте в таком виде до полного остывания.

6. В кастрюле смешайте яйца, кукурузный крахмал и подсластитель. Постепенно влейте молоко, постоянно перемешивая венчиком, чтобы не образовались комочки.

Вместо магазинных сладостей: готовим бисквитный рулет с ягодной начинкой

Добавляем начинку. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

7. Поставьте смесь на небольшой огонь и варите, постоянно помешивая, пока она не загустеет. Снимите с плиты и оставьте остывать. Чтобы на поверхности не образовалась пленка, накройте крем пищевой пленкой в контакт.

8. Полностью остывший бисквит осторожно разверните. Равномерно смажьте его вареньем без сахара, а сверху распределите заварной крем.

Вместо магазинных сладостей: готовим бисквитный рулет с ягодной начинкой

Формируем рулет. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

9. Осторожно сверните бисквит обратно, стараясь не выдавливать начинку. Заверните рулет в пергамент или пищевую пленку.

10. Поставьте рулет в холодильник примерно на 2 часа, чтобы крем стабилизировался, а начинка хорошо держалась внутри.

Вместо магазинных сладостей: готовим бисквитный рулет с ягодной начинкой

Готовый рулет. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

11. Перед подачей рулет можно нарезать порционными кусочками.

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