Вместо магазинных сладостей: готовим бисквитный рулет с ягодной начинкой

Домашний бисквитный рулет с заварным кремом и вареньем можно приготовить без добавления обычного сахара. Основу десерта составляет воздушное тесто из яиц и цельнозерновой муки, а для начинки используют густой молочный крем и варенье без сахара. Бисквит выпекается всего 10-15 минут, после чего его наполняют начинкой и охлаждают. В результате получается нежный рулет, который удобно нарезать порционными кусочками и подавать к чаю.

Идея приготовления нежного бисквитного рулета опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты для бисквита:

Яйца – 4 шт.

Цельнозерновая мука – 80 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Подсластитель – по вкусу

Для заварного крема:

Яйца – 2 шт.

Молоко – 400 г

Кукурузный крахмал – 20 г

Подсластитель – по вкусу

Для начинки:

Варенье без сахара – 300 г

По желанию варенье можно заменить свежими или размороженными фруктами и ягодами.

Способ приготовления:

1. Отделите белки от желтков. Перелейте белки в чистую сухую миску и взбейте с подсластителем до устойчивых пиков.

2. В отдельной посуде взбейте желтки с подсластителем до светлой однородной массы.

3. Осторожно соедините белки с желтками. Добавьте разрыхлитель и просеянную муку. Перемешивайте лопаткой движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушную структуру теста.

4. Застелите противень пергаментом и равномерно распределите тесто в форме прямоугольника. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 10-15 минут. Готовый бисквит должен оставаться мягким и не пересушенным.

Главные истории дня

5. Переложите горячий бисквит на чистое полотенце, осторожно снимите пергамент и сверните его вместе с полотенцем. Оставьте в таком виде до полного остывания.

6. В кастрюле смешайте яйца, кукурузный крахмал и подсластитель. Постепенно влейте молоко, постоянно перемешивая венчиком, чтобы не образовались комочки.

7. Поставьте смесь на небольшой огонь и варите, постоянно помешивая, пока она не загустеет. Снимите с плиты и оставьте остывать. Чтобы на поверхности не образовалась пленка, накройте крем пищевой пленкой в контакт.

8. Полностью остывший бисквит осторожно разверните. Равномерно смажьте его вареньем без сахара, а сверху распределите заварной крем.

9. Осторожно сверните бисквит обратно, стараясь не выдавливать начинку. Заверните рулет в пергамент или пищевую пленку.

10. Поставьте рулет в холодильник примерно на 2 часа, чтобы крем стабилизировался, а начинка хорошо держалась внутри.

11. Перед подачей рулет можно нарезать порционными кусочками.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий