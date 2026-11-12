Вместо сложной выпечки: приготовьте песочный пирог с яблочной начинкой

Песочное тесто часто кажется сложным в приготовлении, но для домашнего пирога можно использовать простой рецепт. Оно получается мягким и хорошо формуется, а после выпекания приобретает приятную рассыпчатую текстуру. Для начинки понадобятся обычные яблоки, немного корицы и крахмала. Особенность этого пирога заключается в том, что одну часть теста нужно натереть сверху на начинку.

Идея приготовления быстрого тертого пирога с яблоками опубликована на странице ulichka naumenko в Instagram.

Ингредиенты:

Мука – 400-450 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Сахар – 100 г

Мед – 2 ст.л.

Яйца – 2 шт.

Сливочное масло – 100 г

Ваниль – по вкусу

Яблоки – 500 г

Корица – по вкусу

Крахмал – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте тесто. В глубокой миске смешайте 400 г муки, соль, сахар и разрыхлитель. Добавьте ваниль, растопленное сливочное масло, яйца и мед. Замесите мягкое тесто. Если оно слишком липкое, постепенно подсыпьте оставшуюся муку.

2. Разделите тесто на две части. Одну заверните и положите в морозильную камеру, другую оставьте в холодильнике. Обе части нужно охлаждать примерно час.

3. Тем временем подготовьте начинку. Яблоки по желанию очистите и натрите на крупной терке. Переложите на сковороду, добавьте корицу и, если нужно, немного меда. Прогрейте начинку, затем всыпьте крахмал и перемешайте. Он поможет впитать лишнюю влагу, чтобы яблочный сок не размочил основу пирога.

Главные истории дня

4. Для формирования пирога возьмите часть теста из холодильника. Распределите ее тонким слоем по форме, застеленной пергаментом. Сверху равномерно выложите яблочную начинку. Вторую часть теста достаньте из морозилки и натрите на крупной терке прямо поверх яблок.

5. Смажьте верх пирога яичным желтком. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке до готовности и золотистой корочки.

6. Такой яблочный пирог можно подавать к чаю после остывания, когда начинка немного уплотнится, а песочное тесто станет более рассыпчатым.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий