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Вместо сложной выпечки: приготовьте песочный пирог с яблочной начинкой

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
798
Вместо сложной выпечки: приготовьте песочный пирог с яблочной начинкой
Рецепт вкусного тертого пирога с яблоками. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Песочное тесто часто кажется сложным в приготовлении, но для домашнего пирога можно использовать простой рецепт. Оно получается мягким и хорошо формуется, а после выпекания приобретает приятную рассыпчатую текстуру. Для начинки понадобятся обычные яблоки, немного корицы и крахмала. Особенность этого пирога заключается в том, что одну часть теста нужно натереть сверху на начинку.

Идея приготовления быстрого тертого пирога с яблоками опубликована на странице ulichka naumenko в Instagram.

Вместо сложной выпечки: приготовьте песочный пирог с яблочной начинкой

Рецепт тертого яблочного пирога. Источник: Скриншот поста на странице ulichka naumenko в Instagram

Ингредиенты:

  • Мука – 400-450 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Сахар – 100 г
  • Мед – 2 ст.л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сливочное масло – 100 г
  • Ваниль – по вкусу
  • Яблоки – 500 г
  • Корица – по вкусу
  • Крахмал – 1 ч.л.

Способ приготовления:

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Вместо сложной выпечки: приготовьте песочный пирог с яблочной начинкой

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице ulichka naumenko в Instagram

1. Сначала приготовьте тесто. В глубокой миске смешайте 400 г муки, соль, сахар и разрыхлитель. Добавьте ваниль, растопленное сливочное масло, яйца и мед. Замесите мягкое тесто. Если оно слишком липкое, постепенно подсыпьте оставшуюся муку.

2. Разделите тесто на две части. Одну заверните и положите в морозильную камеру, другую оставьте в холодильнике. Обе части нужно охлаждать примерно час.

Вместо сложной выпечки: приготовьте песочный пирог с яблочной начинкой

Готовим начинку. Источник: Скриншот поста на странице ulichka naumenko в Instagram

3. Тем временем подготовьте начинку. Яблоки по желанию очистите и натрите на крупной терке. Переложите на сковороду, добавьте корицу и, если нужно, немного меда. Прогрейте начинку, затем всыпьте крахмал и перемешайте. Он поможет впитать лишнюю влагу, чтобы яблочный сок не размочил основу пирога.

Вместо сложной выпечки: приготовьте песочный пирог с яблочной начинкой

Выкладываем начинку на тесто. Источник: Скриншот поста на странице ulichka naumenko в Instagram

4. Для формирования пирога возьмите часть теста из холодильника. Распределите ее тонким слоем по форме, застеленной пергаментом. Сверху равномерно выложите яблочную начинку. Вторую часть теста достаньте из морозилки и натрите на крупной терке прямо поверх яблок.

5. Смажьте верх пирога яичным желтком. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке до готовности и золотистой корочки.

Вместо сложной выпечки: приготовьте песочный пирог с яблочной начинкой

Готовый пирог. Источник: Скриншот поста на странице ulichka naumenko в Instagram

6. Такой яблочный пирог можно подавать к чаю после остывания, когда начинка немного уплотнится, а песочное тесто станет более рассыпчатым.

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