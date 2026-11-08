Вместо обычного теста – картофель: готовим пирог с курицей и шампиньонами

Картофельный пирог с курицей и грибами – сытное блюдо, для которого не нужно замешивать традиционное тесто. Основу готовят из отварного картофеля, который разминают в форме и запекают до легкого подрумянивания. Для начинки используют куриное филе, шампиньоны и сливочно-грибной соус, а сверху добавляют яично-сливочную заливку и тертый сыр. После повторного запекания пирог приобретает нежную консистенцию и румяную сырную корочку.

Идея приготовления картофельного пирога с грибами опубликована на странице ukrainska hospodynia в Instagram.

Ингредиенты:

Для основы и начинки:

Картофель – 500-700 г

Куриное филе – 300 г

Шампиньоны – 200-250 г

Сливочно-грибной соус – 1 упаковка

Твердый сыр – 150 г

Масло – для жарки

Соль, черный перец и специи – по вкусу

Для заливки:

Яйца – 3 шт.

Сливки – 250 мл. (можно заменить сметаной)

Соль – по вкусу

Сушеный чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель очистите, нарежьте кусочками и отварите в подсоленной воде до готовности. Слейте воду и переложите овощи в форму для запекания, застеленную пергаментом. С помощью стакана или толкушки разомните картофель, сформировав основу с небольшими бортиками.

2. Смажьте картофельную основу маслом, посыпьте специями и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

3. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковороде с маслом до легкой золотистой корочки. Шампиньоны нарежьте пластинками, добавьте к курице и готовьте, пока грибы не подрумянятся, а лишняя жидкость не испарится.

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4. Добавьте к курице с грибами сливочно-грибной соус и хорошо перемешайте. Прогрейте начинку, чтобы ингредиенты равномерно покрылись соусом.

5. В отдельной миске соедините яйца, сливки, соль и сушеный чеснок. Взбейте венчиком до однородности.

6. На запеченную картофельную основу выложите начинку из курицы и шампиньонов. Равномерно распределите ее по всей поверхности, залейте яично-сливочной смесью и посыпьте натертым твердым сыром.

7. Верните форму в духовку и запекайте еще 20-25 минут при температуре 180 градусов. Заливка должна схватиться, а сыр сверху – расплавиться и подрумяниться.

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