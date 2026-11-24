Вместо обычного теста использую кисломолочный сыр: рецепт пиццы с грушей
Пицца с грушей, моцареллой и медом – необычный вариант домашней выпечки, в котором сочетаются сладкий и соленый вкусы. Вместо традиционной основы используют тесто из кисломолочного творога, яйца и муки, поэтому его не нужно долго замешивать или оставлять для подъема. Сочные ломтики груши и расплавленная моцарелла дополняют друг друга, а мед и молотый перец делают вкус блюда более выразительным. Такая пицца готовится в духовке примерно за 15 минут.
Идея приготовления полезной творожной пиццы опубликована на странице healthydemure в Instagram.
Ингредиенты на 1 пиццу для теста:
- Кисломолочный творог – 80 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 25 г
- Твердый тертый сыр – 20 г
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Соль – щепотка
Для начинки:
- Груша – 1 шт.
- Моцарелла – по вкусу
- Обычный или острый мед – по вкусу
- Молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте творог, яйцо и муку. Добавьте натертый твердый сыр, разрыхлитель и щепотку соли.
2. Тщательно перемешайте ингредиенты до однородной массы. Сформируйте из теста круглую основу для пиццы и переложите ее на противень, застеленный пергаментом.
3. Грушу помойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками. Равномерно разложите их на сырной основе.
4. Моцареллу нарежьте или разделите на небольшие кусочки и распределите поверх груши.
5. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выпекайте пиццу примерно 15 минут, пока тесто не приготовится, а сыр не расплавится.
6. Готовую пиццу достаньте из духовки, полейте медом и посыпьте молотым перцем.
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