Пицца с грушей, моцареллой и медом – необычный вариант домашней выпечки, в котором сочетаются сладкий и соленый вкусы. Вместо традиционной основы используют тесто из кисломолочного творога, яйца и муки, поэтому его не нужно долго замешивать или оставлять для подъема. Сочные ломтики груши и расплавленная моцарелла дополняют друг друга, а мед и молотый перец делают вкус блюда более выразительным. Такая пицца готовится в духовке примерно за 15 минут.

Идея приготовления полезной творожной пиццы опубликована на странице healthydemure в Instagram.

Ингредиенты на 1 пиццу для теста:

Кисломолочный творог – 80 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 25 г

Твердый тертый сыр – 20 г

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Соль – щепотка

Для начинки:

Груша – 1 шт.

Моцарелла – по вкусу

Обычный или острый мед – по вкусу

Молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте творог, яйцо и муку. Добавьте натертый твердый сыр, разрыхлитель и щепотку соли.

2. Тщательно перемешайте ингредиенты до однородной массы. Сформируйте из теста круглую основу для пиццы и переложите ее на противень, застеленный пергаментом.

3. Грушу помойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками. Равномерно разложите их на сырной основе.

4. Моцареллу нарежьте или разделите на небольшие кусочки и распределите поверх груши.

5. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выпекайте пиццу примерно 15 минут, пока тесто не приготовится, а сыр не расплавится.

6. Готовую пиццу достаньте из духовки, полейте медом и посыпьте молотым перцем.

Главные истории дня

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий