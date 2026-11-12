Вместо обычных бутербродов: готовим хрустящие трубочки с сырной начинкой
Если нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное для перекуса, попробуйте конвертики из лаваша с сыром и яйцом. Для начинки понадобятся вареные? Нет, обычные сырые яйца, тертый твердый сыр, зеленый лук и немного сметаны. Все заворачивают в тонкий лаваш и обжаривают на сливочном масле до золотистой корочки. Такая закуска получается хрустящей снаружи, а внутри у нее нежная сырно-яичная начинка.
Идея приготовления трубочек с сыром и яйцом опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- Лаваш – 2 шт.
- Твердый сыр – 150 г
- Яйца – 5 шт.
- Зеленый лук – 20-30 г
- Сметана – 2 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Сливочное масло – 5 г
Способ приготовления:
1. Лаваш нарежьте на прямоугольники примерно одинакового размера. Твердый сыр натрите на крупной терке, зеленый лук мелко нарежьте.
2. В глубокой миске соедините сыр, яйца, зеленый лук и сметану. Добавьте соль и перец, после чего хорошо перемешайте начинку до однородности.
3. На каждый прямоугольник лаваша выложите порцию сырно-яичной смеси.
4. Загните края внутрь и сформируйте конвертики, чтобы начинка оставалась внутри во время жарки.
5. Разогрейте сковороду, добавьте сливочное масло. Выложите заготовки и обжаривайте с обеих сторон на умеренном огне до золотистой корочки и полной готовности яичной начинки.
6. Подавайте конвертики горячими, пока лаваш остается хрустящим, а сырная начинка – нежной.
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