Вместо обычных бутербродов: готовим хрустящие трубочки с сырной начинкой

Если нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное для перекуса, попробуйте конвертики из лаваша с сыром и яйцом. Для начинки понадобятся вареные? Нет, обычные сырые яйца, тертый твердый сыр, зеленый лук и немного сметаны. Все заворачивают в тонкий лаваш и обжаривают на сливочном масле до золотистой корочки. Такая закуска получается хрустящей снаружи, а внутри у нее нежная сырно-яичная начинка.

Идея приготовления трубочек с сыром и яйцом опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

Лаваш – 2 шт.

Твердый сыр – 150 г

Яйца – 5 шт.

Зеленый лук – 20-30 г

Сметана – 2 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Сливочное масло – 5 г

Способ приготовления:

1. Лаваш нарежьте на прямоугольники примерно одинакового размера. Твердый сыр натрите на крупной терке, зеленый лук мелко нарежьте.

2. В глубокой миске соедините сыр, яйца, зеленый лук и сметану. Добавьте соль и перец, после чего хорошо перемешайте начинку до однородности.

3. На каждый прямоугольник лаваша выложите порцию сырно-яичной смеси.

4. Загните края внутрь и сформируйте конвертики, чтобы начинка оставалась внутри во время жарки.

5. Разогрейте сковороду, добавьте сливочное масло. Выложите заготовки и обжаривайте с обеих сторон на умеренном огне до золотистой корочки и полной готовности яичной начинки.

6. Подавайте конвертики горячими, пока лаваш остается хрустящим, а сырная начинка – нежной.

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