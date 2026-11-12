Вместо обычных бутербродов: готовим хрустящие трубочки с сырной начинкой

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Калькулятор, документы и ключи от квартиры на столе у окна с видом на жилые домаУкраинцы должны заплатить налоги за свои квартиры и дома: сумма изменитсяГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаНикто не сбежал за границу: вдова Виталия Билоножко рассказала, как сложилась жизнь их "талантливых" сыновей и 25-летнего внукаНикто не сбежал за границу: вдова Виталия Билоножко рассказала, как сложилась жизнь их "талантливых" сыновей и 25-летнего внука"Не ошибки, а системное ограничение": Зеленский заявил о значительных сбоях в работе Starshield над территорией Украины"Не ошибки, а системное ограничение": Зеленский заявил о значительных сбоях в работе Starshield над территорией УкраиныРоссия атаковала Киев дронами: произошли пожары, есть погибшая и пострадавшие. Все подробности, фото и видеоРоссия атаковала Киев дронами: произошли пожары, есть погибшая и пострадавшие. Все подробности, фото и видеоВ НАТО оценили переговоры в Абу-Даби и высказались по вопросу территорий УкраиныВ НАТО оценили переговоры в Абу-Даби и высказались по вопросу территорий УкраиныОтражение воздушной атаки РФРоссия атаковала Украину ракетами и более чем сотней БПЛА: в Воздушных силах рассказали, сколько целей сбитоВ Киевской области разоблачили масштабное производство поддельного кофе.Украинцам продавали поддельный кофе и лапшу под видом известных брендов: где "накрыли" производствоВ Украине после потепления ударит мороз: где будет холоднее всего. КартаВ Украине после потепления ударит мороз: где будет холоднее всего. Карта
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вместо обычных бутербродов: готовим хрустящие трубочки с сырной начинкой

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
399
Вместо обычных бутербродов: готовим хрустящие трубочки с сырной начинкой
Рецепт сытных трубочек из лаваша. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Если нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное для перекуса, попробуйте конвертики из лаваша с сыром и яйцом. Для начинки понадобятся вареные? Нет, обычные сырые яйца, тертый твердый сыр, зеленый лук и немного сметаны. Все заворачивают в тонкий лаваш и обжаривают на сливочном масле до золотистой корочки. Такая закуска получается хрустящей снаружи, а внутри у нее нежная сырно-яичная начинка.

Идея приготовления трубочек с сыром и яйцом опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Вместо обычных бутербродов: готовим хрустящие трубочки с сырной начинкой

Рецепт трубочек из лаваша. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

Ингредиенты:

  • Лаваш – 2 шт.
  • Твердый сыр – 150 г
  • Яйца – 5 шт.
  • Зеленый лук – 20-30 г
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Сливочное масло – 5 г

Способ приготовления:

Вместо обычных бутербродов: готовим хрустящие трубочки с сырной начинкой

Готовим начинку. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
2,9 т.
Вместо сложной выпечки: приготовьте песочный пирог с яблочной начинкой
2,9 т.
Вместо сложной выпечки: приготовьте песочный пирог с яблочной начинкой
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
2,3 т.
Салат, который можно подать даже на праздник: готовим с печенью и твердым сыром
2,3 т.
Салат, который можно подать даже на праздник: готовим с печенью и твердым сыром
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
2,2 т.
Торт "Медвежонок" без варки крема: рецепт с шоколадными пряниками и сметаной
2,2 т.
Торт "Медвежонок" без варки крема: рецепт с шоколадными пряниками и сметаной

1. Лаваш нарежьте на прямоугольники примерно одинакового размера. Твердый сыр натрите на крупной терке, зеленый лук мелко нарежьте.

2. В глубокой миске соедините сыр, яйца, зеленый лук и сметану. Добавьте соль и перец, после чего хорошо перемешайте начинку до однородности.

Вместо обычных бутербродов: готовим хрустящие трубочки с сырной начинкой

Выкладываем начинку на лаваш. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

3. На каждый прямоугольник лаваша выложите порцию сырно-яичной смеси.

4. Загните края внутрь и сформируйте конвертики, чтобы начинка оставалась внутри во время жарки.

5. Разогрейте сковороду, добавьте сливочное масло. Выложите заготовки и обжаривайте с обеих сторон на умеренном огне до золотистой корочки и полной готовности яичной начинки.

Вместо обычных бутербродов: готовим хрустящие трубочки с сырной начинкой

Готовые трубочки. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

6. Подавайте конвертики горячими, пока лаваш остается хрустящим, а сырная начинка – нежной.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты