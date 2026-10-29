Вместо обычных отбивных: готовим куриные крученики с грибами на обед
Куриное филе можно приготовить не только в виде отбивных или котлет, но и сделать из него нежные крученики с грибной начинкой. Внутрь рулетиков кладут обжаренные шампиньоны с луком и морковью, а затем тушат блюдо в сливочном соусе. Благодаря этому мясо получается сочным, а заливка приобретает насыщенный вкус. Такие крученики можно подать на обед или ужин вместе с картофелем, рисом или другими гарнирами.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков с грибами опубликована на странице haidukova recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 500-600 г
- Шампиньоны – 200 г
- Лук – 1 крупная
- Морковь – 1 крупная
- Сливки – 200 мл.
- Теплая вода – 80 мл.
- Мука – для панировки
- Масло – для жарки
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
- Свежая зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Очистите лук и морковь. Лук нарежьте небольшими кубиками, а морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до мягкости.
2. Шампиньоны нарежьте небольшими кусочками и добавьте к овощам. Посолите, поперчите и жарьте, пока грибы не станут мягкими, а лишняя жидкость не испарится. Переложите начинку в миску и дайте ей остыть.
3. Куриное филе нарежьте пластинками и осторожно отбейте с обеих сторон. Посолите и поперчите каждый кусочек.
4. Выложите грибную начинку на филе и плотно сверните мясо рулетиками. Обваляйте каждый крученик в муке.
5. Разогрейте на сковороде масло. Выложите рулетики швом вниз и обжарьте с обеих сторон до румяной корочки, чтобы они держали форму.
6. Смешайте теплые сливки с теплой водой, добавьте соль и черный молотый перец. Вылейте смесь к крученикам, убавьте огонь и накройте сковороду крышкой.
7. Тушите блюдо на минимальном огне примерно 15-20 минут, пока курица полностью не приготовится. Соус должен слегка кипеть, а не интенсивно бурлить. В конце добавьте измельченную зелень.
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