Вместо обычных отбивных: готовим куриные крученики с грибами на обед

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Дроны атаковали Россию: в Москве развернули самолеты, в Башкортостане после взрывов поднялся дым. Фото и видеоДроны атаковали Россию: в Москве развернули самолеты, в Башкортостане после взрывов поднялся дым. Фото и видеоРоссия сделала ставку на эрзац-ракеты, чтобы удешевить удары по Украине: какие уже используются для террора и чем опасен "Филин"Россия сделала ставку на эрзац-ракеты, чтобы удешевить удары по Украине: какие уже используются для террора и чем опасен "Филин"ВСУ отминусовали 1560 оккупантов и сбили вражеский самолет: данные ГенштабаВСУ отминусовали 1560 оккупантов и сбили вражеский самолет: данные ГенштабаДень выгодных предложений и важных сделок: Львы, будьте готовы к ситуациям из прошлого, а Близнецы к большим деньгам – гороскоп на 29 октябряДень выгодных предложений и важных сделок: Львы, будьте готовы к ситуациям из прошлого, а Близнецы к большим деньгам – гороскоп на 29 октябряЗаслуженная артистка Злата Огневич назвала 5 своих фаворитов среди новых украинских артистовЗаслуженная артистка Злата Огневич назвала 5 своих фаворитов среди новых украинских артистовОккупанты запустили по Украине 112 дронов, силы ПВО сбили 97 целей: последствия вражеских ударовОккупанты запустили по Украине 112 дронов, силы ПВО сбили 97 целей: последствия вражеских ударовИллюстрация – пара обнимаетсяУкраинцы массово покупают недвижимость в курортном городе Европы: какие цены на жильеИх не дождались дома дети: в Сумской области во время разминирования погибли двое саперов ГСЧС. ФотоИх не дождались дома дети: в Сумской области во время разминирования погибли двое саперов ГСЧС. ФотоВ каком месте разрешена остановка? Тест для водителейВ каком месте разрешена остановка? Тест для водителейУченые научились передавать запахи через интернет: как работает новая технология ScentronicУченые научились передавать запахи через интернет: как работает новая технология Scentronic
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вместо обычных отбивных: готовим куриные крученики с грибами на обед

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
51
Вместо обычных отбивных: готовим куриные крученики с грибами на обед
Как приготовить сочные куриные рулетики с грибами. Источник: gettyimages.com

Куриное филе можно приготовить не только в виде отбивных или котлет, но и сделать из него нежные крученики с грибной начинкой. Внутрь рулетиков кладут обжаренные шампиньоны с луком и морковью, а затем тушат блюдо в сливочном соусе. Благодаря этому мясо получается сочным, а заливка приобретает насыщенный вкус. Такие крученики можно подать на обед или ужин вместе с картофелем, рисом или другими гарнирами.

Идея приготовления сочных куриных рулетиков с грибами опубликована на странице haidukova recipes в Instagram.

Вместо обычных отбивных: готовим куриные крученики с грибами на обед

Рецепт сочных куриных рулетиков с грибами. Источник: Скриншот поста на странице haidukova recipes в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 500-600 г
  • Шампиньоны – 200 г
  • Лук – 1 крупная
  • Морковь – 1 крупная
  • Сливки – 200 мл.
  • Теплая вода – 80 мл.
  • Мука – для панировки
  • Масло – для жарки
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Свежая зелень – по вкусу
Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
492
Что приготовить из куриного фарша: запекаем гнезда с грушей и сыром
492
Что приготовить из куриного фарша: запекаем гнезда с грушей и сыром
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
174
Что приготовить из вареной свеклы: быстрый салат с фетой и петрушкой
174
Что приготовить из вареной свеклы: быстрый салат с фетой и петрушкой
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
111
Хрустящие и нежирные чебуреки без теста: делимся лучшим рецептом
111
Хрустящие и нежирные чебуреки без теста: делимся лучшим рецептом

Способ приготовления:

Вместо обычных отбивных: готовим куриные крученики с грибами на обед

Обжариваем овощи. Источник: Скриншот поста на странице haidukova recipes в Instagram

1. Очистите лук и морковь. Лук нарежьте небольшими кубиками, а морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до мягкости.

2. Шампиньоны нарежьте небольшими кусочками и добавьте к овощам. Посолите, поперчите и жарьте, пока грибы не станут мягкими, а лишняя жидкость не испарится. Переложите начинку в миску и дайте ей остыть.

Вместо обычных отбивных: готовим куриные крученики с грибами на обед

Отбиваем мясо. Источник: Скриншот поста на странице haidukova recipes в Instagram

3. Куриное филе нарежьте пластинками и осторожно отбейте с обеих сторон. Посолите и поперчите каждый кусочек.

Вместо обычных отбивных: готовим куриные крученики с грибами на обед

Выкладываем начинку на филе. Источник: Скриншот поста на странице haidukova recipes в Instagram

4. Выложите грибную начинку на филе и плотно сверните мясо рулетиками. Обваляйте каждый крученик в муке.

5. Разогрейте на сковороде масло. Выложите рулетики швом вниз и обжарьте с обеих сторон до румяной корочки, чтобы они держали форму.

Вместо обычных отбивных: готовим куриные крученики с грибами на обед

Обжариваем рулетики. Источник: Скриншот поста на странице haidukova recipes в Instagram

6. Смешайте теплые сливки с теплой водой, добавьте соль и черный молотый перец. Вылейте смесь к крученикам, убавьте огонь и накройте сковороду крышкой.

Вместо обычных отбивных: готовим куриные крученики с грибами на обед

Добавляем сливки. Источник: Скриншот поста на странице haidukova recipes в Instagram

7. Тушите блюдо на минимальном огне примерно 15-20 минут, пока курица полностью не приготовится. Соус должен слегка кипеть, а не интенсивно бурлить. В конце добавьте измельченную зелень.

Вместо обычных отбивных: готовим куриные крученики с грибами на обед

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице haidukova recipes в Instagram

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты