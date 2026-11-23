Вместо обычных отбивных: готовим куриные рулетики под сырной корочкой на обед
Куриное филе можно приготовить не только в виде отбивных или котлет, но и сделать из него нежные рулетики с начинкой. Для этого понадобятся морковь, твердый сыр, лук и свежая зелень. Сметана поможет сделать мясо сочным, а сыр сверху образует аппетитную корочку во время запекания. Блюдо готовится в духовке и хорошо подходит для семейного обеда или ужина.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков с морковью и сыром на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 500 г
- Морковь – 150 г
- Твердый сыр – 70 г
- Лук – по вкусу
- Укроп и петрушка – по вкусу
- Сметана – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Морковь очистите и натрите на крупной терке.
2. Твердый сыр также измельчите с помощью терки. Лук нарежьте мелкими кубиками, а укроп и петрушку мелко порубите.
3. Смешайте морковь, сыр, лук и зелень. Перемешайте начинку, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
4. Куриное филе нарежьте пластинами. При необходимости слегка отбейте каждый кусочек, чтобы мясо стало тоньше и его было удобнее заворачивать. Смажьте филе сметаной.
5. На каждый кусочек курицы выложите часть подготовленной начинки. Осторожно заверните филе рулетиками, при необходимости закрепите края зубочистками.
6. Переложите заготовки в форму для запекания. Сверху смажьте рулетики сметаной и посыпьте оставшимся сыром.
7. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут. Запекайте до полной готовности курицы и появления румяной сырной корочки.
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