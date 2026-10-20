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Запеченный картофель с куриным мясом: рецепт идеального блюда для обеда и ужина

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
222
Запеченный картофель с куриным мясом: рецепт идеального блюда для обеда и ужина
Рецепт запеченного картофеля с мясом. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Запеченный картофель с мясом и овощами – лучший вариант блюда для сытного обеда и ужина. Для яркого вкуса не забывайте добавить специи, чеснок.

Запеченный картофель с куриным мясом: рецепт идеального блюда для обеда и ужина

Как вкусно запечь картофель с мясом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного запеченного картофеля с мясом. 

Ингредиенты для курицы:

  • куриные окорочка – 800 г
  • растительное масло – 2 ст. л.
  • специи для мяса – 1-1,5 ч. л.
  • копченая паприка – 0,5 ч. л.
  • сушеный чеснок – 0,5 ч. л.
  • соль

Для картофеля:

  • картофель – 1,2 кг
  • растительное масло – 2 ст. л.
  • специи для картофеля – 1 ч. л.
  • копченая паприка – 0,5 ч. л.
  • соль
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Способ приготовления: 

1. К куриным окорочкам добавляем соль, специи для мяса, копченую паприку и сушеный чеснок. Вливаем растительное масло, хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться.

Запеченный картофель с куриным мясом: рецепт идеального блюда для обеда и ужина

Специи для блюда

2. Нарезаем картофель, перекладываем его на противень, застеленный силиконизированным пергаментом. Солим, добавляем специи для картофеля, копченую паприку, растительное масло и хорошо перемешиваем.

Запеченный картофель с куриным мясом: рецепт идеального блюда для обеда и ужина

Мясо со специями

3. Сверху выкладываем бедра, накрываем фольгой и запекаем при 180 °C примерно 40 минут. Затем снимаем фольгу, повышаем температуру до 200 °C и готовим еще 20-30 минут до готовности. Ориентируйтесь на сорт картофеля, размер бедрышек и особенности вашей духовки.

Запеченный картофель с куриным мясом: рецепт идеального блюда для обеда и ужина

Сколько готовить блюдо

По желанию посыпаем готовое блюдо свежей зеленью!

Запеченный картофель с куриным мясом: рецепт идеального блюда для обеда и ужина

Готовое блюдо

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