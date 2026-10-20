Запеченный картофель с куриным мясом: рецепт идеального блюда для обеда и ужина
Запеченный картофель с мясом и овощами – лучший вариант блюда для сытного обеда и ужина. Для яркого вкуса не забывайте добавить специи, чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного запеченного картофеля с мясом.
Ингредиенты для курицы:
- куриные окорочка – 800 г
- растительное масло – 2 ст. л.
- специи для мяса – 1-1,5 ч. л.
- копченая паприка – 0,5 ч. л.
- сушеный чеснок – 0,5 ч. л.
- соль
Для картофеля:
- картофель – 1,2 кг
- растительное масло – 2 ст. л.
- специи для картофеля – 1 ч. л.
- копченая паприка – 0,5 ч. л.
- соль
Способ приготовления:
1. К куриным окорочкам добавляем соль, специи для мяса, копченую паприку и сушеный чеснок. Вливаем растительное масло, хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться.
2. Нарезаем картофель, перекладываем его на противень, застеленный силиконизированным пергаментом. Солим, добавляем специи для картофеля, копченую паприку, растительное масло и хорошо перемешиваем.
3. Сверху выкладываем бедра, накрываем фольгой и запекаем при 180 °C примерно 40 минут. Затем снимаем фольгу, повышаем температуру до 200 °C и готовим еще 20-30 минут до готовности. Ориентируйтесь на сорт картофеля, размер бедрышек и особенности вашей духовки.
По желанию посыпаем готовое блюдо свежей зеленью!
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