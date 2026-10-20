Запеченный картофель с куриным мясом: рецепт идеального блюда для обеда и ужина

Запеченный картофель с мясом и овощами – лучший вариант блюда для сытного обеда и ужина. Для яркого вкуса не забывайте добавить специи, чеснок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного запеченного картофеля с мясом.

Ингредиенты для курицы:

куриные окорочка – 800 г

растительное масло – 2 ст. л.

специи для мяса – 1-1,5 ч. л.

копченая паприка – 0,5 ч. л.

сушеный чеснок – 0,5 ч. л.

соль

Для картофеля:

картофель – 1,2 кг

растительное масло – 2 ст. л.

специи для картофеля – 1 ч. л.

копченая паприка – 0,5 ч. л.

соль

Способ приготовления:

1. К куриным окорочкам добавляем соль, специи для мяса, копченую паприку и сушеный чеснок. Вливаем растительное масло, хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться.

2. Нарезаем картофель, перекладываем его на противень, застеленный силиконизированным пергаментом. Солим, добавляем специи для картофеля, копченую паприку, растительное масло и хорошо перемешиваем.

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3. Сверху выкладываем бедра, накрываем фольгой и запекаем при 180 °C примерно 40 минут. Затем снимаем фольгу, повышаем температуру до 200 °C и готовим еще 20-30 минут до готовности. Ориентируйтесь на сорт картофеля, размер бедрышек и особенности вашей духовки.

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По желанию посыпаем готовое блюдо свежей зеленью!

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