Запеченная скумбрия без неприятного запаха: рассказываем главный секрет блюда

Скумбрия – очень вкусная, полезная, ценная рыба, которую можно запекать, тушить, готовить на мангале. Для того, чтобы рыба была без запаха, нужно удалить кости из рыбы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной скумбрии с горчицей, и овощами.

Ингредиенты:

1 скумбрия, наполовину размороженная

овощи

Маринад

1 ч. л. масла

1/2 ст. л. французской горчицы

1/4 ч. л. соли

1/3 ч. л. сухого чеснока

1/3 ч. л. хмели-сунели

2 ст. л. апельсинового сока

Способ приготовления:

1. Скумбрию размораживаем наполовину, так ее будет легче нарезать, отрезаем голову, хвост, плавники и вынимаем хребет. нарезаем филе кусочками и разворачиваем их.

2. Для маринада: смешиваем все ингредиенты, смазываем рыбку маринадом и выкладываем овощи, запекаем рыбу при 200С – 20 минут!

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Подавайте сразу, горячей!

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