Запеченная скумбрия без неприятного запаха: рассказываем главный секрет блюда
Скумбрия – очень вкусная, полезная, ценная рыба, которую можно запекать, тушить, готовить на мангале. Для того, чтобы рыба была без запаха, нужно удалить кости из рыбы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной скумбрии с горчицей, и овощами.
Ингредиенты:
- 1 скумбрия, наполовину размороженная
- овощи
Маринад
- 1 ч. л. масла
- 1/2 ст. л. французской горчицы
- 1/4 ч. л. соли
- 1/3 ч. л. сухого чеснока
- 1/3 ч. л. хмели-сунели
- 2 ст. л. апельсинового сока
Способ приготовления:
1. Скумбрию размораживаем наполовину, так ее будет легче нарезать, отрезаем голову, хвост, плавники и вынимаем хребет. нарезаем филе кусочками и разворачиваем их.
2. Для маринада: смешиваем все ингредиенты, смазываем рыбку маринадом и выкладываем овощи, запекаем рыбу при 200С – 20 минут!
Подавайте сразу, горячей!
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