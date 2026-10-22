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Запеченная скумбрия без неприятного запаха: рассказываем главный секрет блюда

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
36
Запеченная скумбрия без неприятного запаха: рассказываем главный секрет блюда
Рецепт скумбрии. Источник: freepik.com

Скумбрия – очень вкусная, полезная, ценная рыба, которую можно запекать, тушить, готовить на мангале. Для того, чтобы рыба была без запаха, нужно удалить кости из рыбы.

Запеченная скумбрия без неприятного запаха: рассказываем главный секрет блюда

Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной скумбрии с горчицей, и овощами.

Ингредиенты:

  • 1 скумбрия, наполовину размороженная
  • овощи

Маринад

  • 1 ч. л. масла
  • 1/2 ст. л. французской горчицы
  • 1/4 ч. л. соли
  • 1/3 ч. л. сухого чеснока
  • 1/3 ч. л. хмели-сунели
  • 2 ст. л. апельсинового сока
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Способ приготовления: 

1. Скумбрию размораживаем наполовину, так ее будет легче нарезать, отрезаем голову, хвост, плавники и вынимаем хребет. нарезаем филе кусочками и разворачиваем их. 

Запеченная скумбрия без неприятного запаха: рассказываем главный секрет блюда

Рыба без костей

2. Для маринада: смешиваем все ингредиенты, смазываем рыбку маринадом и выкладываем овощи, запекаем рыбу при 200С – 20 минут!

Запеченная скумбрия без неприятного запаха: рассказываем главный секрет блюда

Маринад для рыбы

Подавайте сразу, горячей! 

Запеченная скумбрия без неприятного запаха: рассказываем главный секрет блюда

Готовая рыба

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