Запеченные баклажаны с болгарским перцем: рецепт закуски с пикантной заправкой

Баклажаны и болгарский перец можно превратить в ароматную закуску без длительной жарки на сковороде. Достаточно запечь овощи в духовке, а затем дополнить их заправкой из соевого соуса, дижонской горчицы, чеснока и прованских трав. Укроп придает свежесть, а уксус делает вкус более выразительным. Такое блюдо подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

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Идея приготовления закуски из болгарского перца и баклажанов опубликована на странице receptoria 18 в Instagram.

Ингредиенты для закуски:

Баклажаны – 3 шт.

Болгарский перец – 2-3 шт.

Для заправки:

Соевый соус – 3 ст.л.

Дижонская горчица – 2 ст.л.

Подсолнечное или оливковое масло – 2 ст.л.

Уксус – 1 ст.л.

Укроп – по вкусу

Чеснок – 2 зубчика

Прованские травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны и болгарский перец помойте и просушите. Выложите овощи на противень, застеленный пергаментом.

2. Разогрейте духовку до 180 °C и запекайте овощи примерно 40 минут, до мягкости. При необходимости переверните их во время приготовления, чтобы они равномерно пропеклись.

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3. Достаньте овощи из духовки и дайте им немного остыть. Снимите кожуру, если она стала слишком жесткой, а мякоть нарежьте полосками или небольшими кусочками.

4. Для заправки смешайте соевый соус, дижонскую горчицу, растительное масло и уксус. Добавьте измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп и прованские травы.

5. Полейте запеченные овощи заправкой и аккуратно перемешайте. Оставьте закуску на 15-20 минут, чтобы овощи пропитались соусом.

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6. Подавайте блюдо охлажденным или комнатной температуры, по желанию украсив свежим укропом.

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