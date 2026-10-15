Запеченные баклажаны с болгарским перцем: рецепт закуски с пикантной заправкой
Баклажаны и болгарский перец можно превратить в ароматную закуску без длительной жарки на сковороде. Достаточно запечь овощи в духовке, а затем дополнить их заправкой из соевого соуса, дижонской горчицы, чеснока и прованских трав. Укроп придает свежесть, а уксус делает вкус более выразительным. Такое блюдо подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола.
Идея приготовления закуски из болгарского перца и баклажанов опубликована на странице receptoria 18 в Instagram.
Ингредиенты для закуски:
- Баклажаны – 3 шт.
- Болгарский перец – 2-3 шт.
Для заправки:
- Соевый соус – 3 ст.л.
- Дижонская горчица – 2 ст.л.
- Подсолнечное или оливковое масло – 2 ст.л.
- Уксус – 1 ст.л.
- Укроп – по вкусу
- Чеснок – 2 зубчика
- Прованские травы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны и болгарский перец помойте и просушите. Выложите овощи на противень, застеленный пергаментом.
2. Разогрейте духовку до 180 °C и запекайте овощи примерно 40 минут, до мягкости. При необходимости переверните их во время приготовления, чтобы они равномерно пропеклись.
3. Достаньте овощи из духовки и дайте им немного остыть. Снимите кожуру, если она стала слишком жесткой, а мякоть нарежьте полосками или небольшими кусочками.
4. Для заправки смешайте соевый соус, дижонскую горчицу, растительное масло и уксус. Добавьте измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп и прованские травы.
5. Полейте запеченные овощи заправкой и аккуратно перемешайте. Оставьте закуску на 15-20 минут, чтобы овощи пропитались соусом.
6. Подавайте блюдо охлажденным или комнатной температуры, по желанию украсив свежим укропом.
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