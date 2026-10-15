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Запеченные баклажаны с болгарским перцем: рецепт закуски с пикантной заправкой

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
icon 261
Запеченные баклажаны с болгарским перцем: рецепт закуски с пикантной заправкой
Рецепт закуски из баклажанов и болгарского перца. Источник: Создано с помощью ИИ

Баклажаны и болгарский перец можно превратить в ароматную закуску без длительной жарки на сковороде. Достаточно запечь овощи в духовке, а затем дополнить их заправкой из соевого соуса, дижонской горчицы, чеснока и прованских трав. Укроп придает свежесть, а уксус делает вкус более выразительным. Такое блюдо подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

Идея приготовления закуски из болгарского перца и баклажанов опубликована на странице receptoria 18 в Instagram.

Запеченные баклажаны с болгарским перцем: рецепт закуски с пикантной заправкой

Рецепт закуски из баклажанов и перца. Источник: Скриншот поста на странице receptoria 18 в Instagram.

Ингредиенты для закуски:

  • Баклажаны – 3 шт.
  • Болгарский перец – 2-3 шт.

Для заправки:

  • Соевый соус – 3 ст.л.
  • Дижонская горчица – 2 ст.л.
  • Подсолнечное или оливковое масло – 2 ст.л.
  • Уксус – 1 ст.л.
  • Укроп – по вкусу
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Прованские травы – по вкусу
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Способ приготовления:

Запеченные баклажаны с болгарским перцем: рецепт закуски с пикантной заправкой

Запекаем овощи. Источник: Скриншот поста на странице receptoria 18 в Instagram.

1. Баклажаны и болгарский перец помойте и просушите. Выложите овощи на противень, застеленный пергаментом.

2. Разогрейте духовку до 180 °C и запекайте овощи примерно 40 минут, до мягкости. При необходимости переверните их во время приготовления, чтобы они равномерно пропеклись.

Запеченные баклажаны с болгарским перцем: рецепт закуски с пикантной заправкой

Нарезаем овощи. Источник: Скриншот поста на странице receptoria 18 в Instagram.

3. Достаньте овощи из духовки и дайте им немного остыть. Снимите кожуру, если она стала слишком жесткой, а мякоть нарежьте полосками или небольшими кусочками.

Запеченные баклажаны с болгарским перцем: рецепт закуски с пикантной заправкой

Смешиваем всё в одной ёмкости. Источник: Скриншот поста на странице receptoria 18 в Instagram.

4. Для заправки смешайте соевый соус, дижонскую горчицу, растительное масло и уксус. Добавьте измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп и прованские травы.

5. Полейте запеченные овощи заправкой и аккуратно перемешайте. Оставьте закуску на 15-20 минут, чтобы овощи пропитались соусом.

Запеченные баклажаны с болгарским перцем: рецепт закуски с пикантной заправкой

Готовая закуска. Источник: Скриншот поста на странице receptoria 18 в Instagram.

6. Подавайте блюдо охлажденным или комнатной температуры, по желанию украсив свежим укропом.

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