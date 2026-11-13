Запеченные куриные голени в медовой глазури: простой рецепт ужина

Куриные голени можно запечь в духовке с румяной корочкой и насыщенным сладко-пряным вкусом. Для этого мясо сначала обваливают в смеси муки, копченой паприки и сушеного чеснока, а затем запекают до готовности. Отдельно готовят глазурь из меда, кетчупа и соуса терияки, которой несколько раз смазывают курицу в конце приготовления. Такое блюдо хорошо подойдет для семейного ужина, а подавать его можно с овощами или любимым гарниром.

Идея приготовления сочных куриных голеней на ужин опубликована на странице dasha.zaliskay в Instagram.

Ингредиенты:

куриные голени – 1 кг.

мука – 4-5 ст.л.

копченая паприка – 2 ч.л. с горкой

сушеный чеснок – 2 ч.л. с горкой

соль – по вкусу

масло – немного для смазывания

кунжут – для посыпки

Для глазури:

мед – 2 ст.л.

кетчуп – 4 ст.л.

соус терияки – 4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Куриные голени при необходимости промойте и тщательно обсушите бумажными полотенцами. Это поможет смеси специй лучше держаться на поверхности мяса.

2. В отдельной миске смешайте муку, соль, копченую паприку и сушеный чеснок. Каждую голень обваляйте в полученной смеси со всех сторон.

3. Выложите курицу на противень, застеленный пергаментом. Слегка сбрызните маслом и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

4. Пока голени запекаются, приготовьте глазурь. Смешайте в миске мед, кетчуп и соус терияки до однородности.

5. Достаньте противень из духовки и щедро смажьте каждую голень приготовленной глазурью. Верните в духовку, увеличив температуру до 200 градусов, и запекайте еще примерно 10 минут.

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6. Готовые голени достаньте, повторно смажьте соусом и посыпьте кунжутом.

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