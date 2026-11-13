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Запеченные куриные голени в медовой глазури: простой рецепт ужина

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
126
Запеченные куриные голени в медовой глазури: простой рецепт ужина
Как вкусно приготовить куриные голени на ужин. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Куриные голени можно запечь в духовке с румяной корочкой и насыщенным сладко-пряным вкусом. Для этого мясо сначала обваливают в смеси муки, копченой паприки и сушеного чеснока, а затем запекают до готовности. Отдельно готовят глазурь из меда, кетчупа и соуса терияки, которой несколько раз смазывают курицу в конце приготовления. Такое блюдо хорошо подойдет для семейного ужина, а подавать его можно с овощами или любимым гарниром.

Идея приготовления сочных куриных голеней на ужин опубликована на странице dasha.zaliskay в Instagram.

Запеченные куриные голени в медовой глазури: простой рецепт ужина

Как вкусно приготовить голени. Источник: Скриншот поста на странице dasha.zaliskay в Instagram

Ингредиенты:

  • куриные голени – 1 кг.
  • мука – 4-5 ст.л.
  • копченая паприка – 2 ч.л. с горкой
  • сушеный чеснок – 2 ч.л. с горкой
  • соль – по вкусу
  • масло – немного для смазывания
  • кунжут – для посыпки

Для глазури:

  • мед – 2 ст.л.
  • кетчуп – 4 ст.л.
  • соус терияки – 4 ст.л.
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Способ приготовления:

Запеченные куриные голени в медовой глазури: простой рецепт ужина

Готовим панировку. Источник: Скриншот поста на странице dasha.zaliskay в Instagram

1. Куриные голени при необходимости промойте и тщательно обсушите бумажными полотенцами. Это поможет смеси специй лучше держаться на поверхности мяса.

2. В отдельной миске смешайте муку, соль, копченую паприку и сушеный чеснок. Каждую голень обваляйте в полученной смеси со всех сторон.

Запеченные куриные голени в медовой глазури: простой рецепт ужина

Обваливаем голени в панировке. Источник: Скриншот поста на странице dasha.zaliskay в Instagram

3. Выложите курицу на противень, застеленный пергаментом. Слегка сбрызните маслом и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Запеченные куриные голени в медовой глазури: простой рецепт ужина

Смазываем соусом. Источник: Скриншот поста на странице dasha.zaliskay в Instagram

4. Пока голени запекаются, приготовьте глазурь. Смешайте в миске мед, кетчуп и соус терияки до однородности.

5. Достаньте противень из духовки и щедро смажьте каждую голень приготовленной глазурью. Верните в духовку, увеличив температуру до 200 градусов, и запекайте еще примерно 10 минут.

Запеченные куриные голени в медовой глазури: простой рецепт ужина

Готовые голени. Источник: Скриншот поста на странице dasha.zaliskay в Instagram

6. Готовые голени достаньте, повторно смажьте соусом и посыпьте кунжутом.

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