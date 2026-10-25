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Запеченные овощи с йогуртовой заправкой: вкусная альтернатива привычному гарниру

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
114
Запеченные овощи с йогуртовой заправкой: вкусная альтернатива привычному гарниру
Как вкусно запечь овощи. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Цветную капусту, брокколи, картофель и морковь можно запечь со специями и подать с нежным чесночным йогуртом. Овощи приобретают выразительный аромат благодаря паприке, карри, орегано и чесноку, а соус добавляет блюду свежести. Для приготовления понадобятся простые ингредиенты, а основную работу сделает духовка. Такое блюдо можно подавать как самостоятельный обед или гарнир к мясу или рыбе.

Идея приготовления ароматных запеченных овощей опубликована на странице yablonska tanya в Instagram.

Запеченные овощи с йогуртовой заправкой: вкусная альтернатива привычному гарниру

Разделяем овощи. Источник: Скриншот поста на странице yablonska tanya в Instagram

Ингредиенты:

  • Цветная капуста – 1 небольшая
  • Брокколи – 1 шт.
  • Картофель – 3 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Оливковое масло – 1 ст.л.
  • Орегано – 1 ч.л.
  • Черный молотый перец – 1 ч.л.
  • Карри – 1 ч.л.
  • Сладкая молотая паприка – 1 ч.л.
  • Хлопья острого перца чили – 1 ч.л.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Соль – по вкусу
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Для соуса:

  • Натуральный йогурт – по вкусу
  • Чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

Запеченные овощи с йогуртовой заправкой: вкусная альтернатива привычному гарниру

Выкладываем овощи на противень. Источник: Скриншот поста на странице yablonska tanya в Instagram

1. Цветную капусту и брокколи разделите на небольшие соцветия. Картофель и морковь очистите и нарежьте кусочками примерно одинакового размера, чтобы они равномерно пропеклись.

2. В миске смешайте оливковое масло, орегано, черный перец, карри, паприку, хлопья чили и соль. Добавьте измельченный чеснок и тщательно перемешайте.

Запеченные овощи с йогуртовой заправкой: вкусная альтернатива привычному гарниру

Перемешиваем со специями. Источник: Скриншот поста на странице yablonska tanya в Instagram

3. Выложите подготовленные овощи в большую миску, добавьте смесь специй и хорошо перемешайте, чтобы заправка равномерно покрыла все кусочки.

4. Распределите овощи на противне в один слой. Поставьте в разогретую до 200 °C духовку примерно на 40 минут. Через 25 минут перемешайте овощи и верните противень в духовку. Готовьте, пока картофель и морковь не станут мягкими, а соцветия слегка не подрумянятся.

Запеченные овощи с йогуртовой заправкой: вкусная альтернатива привычному гарниру

Готовим соус. Источник: Скриншот поста на странице yablonska tanya в Instagram

5. Для соуса смешайте натуральный йогурт с измельченным чесноком. По желанию добавьте щепотку соли.

6. Выложите чесночный йогурт на тарелку, а сверху распределите горячие запеченные овощи. Подавайте сразу после приготовления.

Запеченные овощи с йогуртовой заправкой: вкусная альтернатива привычному гарниру

Подаем овощи. Источник: Скриншот поста на странице yablonska tanya в Instagram

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