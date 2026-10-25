Запеченные овощи с йогуртовой заправкой: вкусная альтернатива привычному гарниру
Цветную капусту, брокколи, картофель и морковь можно запечь со специями и подать с нежным чесночным йогуртом. Овощи приобретают выразительный аромат благодаря паприке, карри, орегано и чесноку, а соус добавляет блюду свежести. Для приготовления понадобятся простые ингредиенты, а основную работу сделает духовка. Такое блюдо можно подавать как самостоятельный обед или гарнир к мясу или рыбе.
Идея приготовления ароматных запеченных овощей опубликована на странице yablonska tanya в Instagram.
Ингредиенты:
- Цветная капуста – 1 небольшая
- Брокколи – 1 шт.
- Картофель – 3 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Оливковое масло – 1 ст.л.
- Орегано – 1 ч.л.
- Черный молотый перец – 1 ч.л.
- Карри – 1 ч.л.
- Сладкая молотая паприка – 1 ч.л.
- Хлопья острого перца чили – 1 ч.л.
- Чеснок – 3 зубчика
- Соль – по вкусу
Для соуса:
- Натуральный йогурт – по вкусу
- Чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
1. Цветную капусту и брокколи разделите на небольшие соцветия. Картофель и морковь очистите и нарежьте кусочками примерно одинакового размера, чтобы они равномерно пропеклись.
2. В миске смешайте оливковое масло, орегано, черный перец, карри, паприку, хлопья чили и соль. Добавьте измельченный чеснок и тщательно перемешайте.
3. Выложите подготовленные овощи в большую миску, добавьте смесь специй и хорошо перемешайте, чтобы заправка равномерно покрыла все кусочки.
4. Распределите овощи на противне в один слой. Поставьте в разогретую до 200 °C духовку примерно на 40 минут. Через 25 минут перемешайте овощи и верните противень в духовку. Готовьте, пока картофель и морковь не станут мягкими, а соцветия слегка не подрумянятся.
5. Для соуса смешайте натуральный йогурт с измельченным чесноком. По желанию добавьте щепотку соли.
6. Выложите чесночный йогурт на тарелку, а сверху распределите горячие запеченные овощи. Подавайте сразу после приготовления.
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