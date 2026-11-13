Запеченные перцы с индейкой и моцареллой: вкусная идея для сытного обеда

Фаршированные перцы можно приготовить не только с традиционной мясной начинкой. Интересный вариант для обеда – запечь половинки сладкого перца с фаршем из индейки, рисом и томатным соусом. Сверху овощи посыпают тертой моцареллой, которая во время запекания плавится и образует аппетитную сырную корочку. Блюдо получается сочным, питательным и хорошо подходит для семейного обеда.

Идея приготовления сытного фаршированного перца на обед опубликована на странице healthydemure в Instagram.

Ингредиенты на 2 порции:

крупный красный сладкий перец – 2 шт.

оливковое масло – 2 ч.л.

фарш из индейки – 250 г

лук – 1 крупная

томатный соус – 200 г

сухой рис – 40 г

моцарелла – 50 г

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сладкие перцы разрежьте пополам вдоль и удалите семена и перегородки. Посолите половинки, сбрызните 1 ч. л. оливкового масла и выложите в форму для запекания.

2. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут.

3. Рис промойте и отварите до готовности. Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте на сковороде с оливковым маслом до мягкости.

4. Добавьте к луку фарш из индейки, посолите и приправьте любимыми специями. Обжаривайте, периодически помешивая и разделяя фарш лопаткой, пока мясо не приготовится.

5. Влейте томатный соус, перемешайте и тушите несколько минут. Добавьте отваренный рис и тщательно перемешайте начинку.

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6. Достаньте перцы из духовки и наполните каждую половинку подготовленной мясной начинкой. Сверху посыпьте тертой моцареллой.

7. Верните форму в духовку и запекайте еще примерно 15 минут при температуре 180 градусов. Перцы должны стать мягкими, а сыр полностью расплавиться.

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