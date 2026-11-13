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Запеченные перцы с индейкой и моцареллой: вкусная идея для сытного обеда

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
225
Запеченные перцы с индейкой и моцареллой: вкусная идея для сытного обеда
Сытный фаршированный перец на обед. Источник: freepik.com

Фаршированные перцы можно приготовить не только с традиционной мясной начинкой. Интересный вариант для обеда – запечь половинки сладкого перца с фаршем из индейки, рисом и томатным соусом. Сверху овощи посыпают тертой моцареллой, которая во время запекания плавится и образует аппетитную сырную корочку. Блюдо получается сочным, питательным и хорошо подходит для семейного обеда.

Идея приготовления сытного фаршированного перца на обед опубликована на странице healthydemure в Instagram.

Запеченные перцы с индейкой и моцареллой: вкусная идея для сытного обеда

Рецепт фаршированного перца. Источник: Скриншот поста на странице healthydemure в Instagram

Ингредиенты на 2 порции:

  • крупный красный сладкий перец – 2 шт.
  • оливковое масло – 2 ч.л.
  • фарш из индейки – 250 г
  • лук – 1 крупная
  • томатный соус – 200 г
  • сухой рис – 40 г
  • моцарелла – 50 г
  • соль – по вкусу
  • специи – по вкусу
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Способ приготовления:

Запеченные перцы с индейкой и моцареллой: вкусная идея для сытного обеда

Выкладываем перец на противень. Источник: Скриншот поста на странице healthydemure в Instagram

1. Сладкие перцы разрежьте пополам вдоль и удалите семена и перегородки. Посолите половинки, сбрызните 1 ч. л. оливкового масла и выложите в форму для запекания.

2. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут.

Запеченные перцы с индейкой и моцареллой: вкусная идея для сытного обеда

Фаршированный перец. Источник: Скриншот поста на странице healthydemure в Instagram

3. Рис промойте и отварите до готовности. Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте на сковороде с оливковым маслом до мягкости.

4. Добавьте к луку фарш из индейки, посолите и приправьте любимыми специями. Обжаривайте, периодически помешивая и разделяя фарш лопаткой, пока мясо не приготовится.

Запеченные перцы с индейкой и моцареллой: вкусная идея для сытного обеда

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице healthydemure в Instagram

5. Влейте томатный соус, перемешайте и тушите несколько минут. Добавьте отваренный рис и тщательно перемешайте начинку.

6. Достаньте перцы из духовки и наполните каждую половинку подготовленной мясной начинкой. Сверху посыпьте тертой моцареллой.

Запеченные перцы с индейкой и моцареллой: вкусная идея для сытного обеда

Готовые перцы. Источник: Скриншот поста на странице healthydemure в Instagram

7. Верните форму в духовку и запекайте еще примерно 15 минут при температуре 180 градусов. Перцы должны стать мягкими, а сыр полностью расплавиться.

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