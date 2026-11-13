Запеченные перцы с индейкой и моцареллой: вкусная идея для сытного обеда
Фаршированные перцы можно приготовить не только с традиционной мясной начинкой. Интересный вариант для обеда – запечь половинки сладкого перца с фаршем из индейки, рисом и томатным соусом. Сверху овощи посыпают тертой моцареллой, которая во время запекания плавится и образует аппетитную сырную корочку. Блюдо получается сочным, питательным и хорошо подходит для семейного обеда.
Идея приготовления сытного фаршированного перца на обед опубликована на странице healthydemure в Instagram.
Ингредиенты на 2 порции:
- крупный красный сладкий перец – 2 шт.
- оливковое масло – 2 ч.л.
- фарш из индейки – 250 г
- лук – 1 крупная
- томатный соус – 200 г
- сухой рис – 40 г
- моцарелла – 50 г
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сладкие перцы разрежьте пополам вдоль и удалите семена и перегородки. Посолите половинки, сбрызните 1 ч. л. оливкового масла и выложите в форму для запекания.
2. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут.
3. Рис промойте и отварите до готовности. Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте на сковороде с оливковым маслом до мягкости.
4. Добавьте к луку фарш из индейки, посолите и приправьте любимыми специями. Обжаривайте, периодически помешивая и разделяя фарш лопаткой, пока мясо не приготовится.
5. Влейте томатный соус, перемешайте и тушите несколько минут. Добавьте отваренный рис и тщательно перемешайте начинку.
6. Достаньте перцы из духовки и наполните каждую половинку подготовленной мясной начинкой. Сверху посыпьте тертой моцареллой.
7. Верните форму в духовку и запекайте еще примерно 15 минут при температуре 180 градусов. Перцы должны стать мягкими, а сыр полностью расплавиться.
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