Запеченные свиные ребрышки в соусе барбекю: делимся рецептом
Запеченные свиные ребрышки – отличное, сытное блюдо для обеда и ужина. Готовить их лучше всего с соусами, а также специями и чесноком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных, запеченных свиных ребрышек.
Ингредиенты:
- ребрышки свиные или телячьи
- копченая паприка 1 ст. л.
- чеснок сушеный 1 ст. ложка или свежий 4-5 зубчиков
- специи для мяса 1 ст. л.
- соль 1 ч. л.
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Для соуса:
- соевый соус 2 ст. л.
- соус барбекю 2 ст. л.
- горчица 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Ребрышки натираем специями, заворачиваем в фольгу и ставим на 2 часа в духовку при температуре 150С.
2. Достаем ребрышки, раскрываем фольгу и смазываем соусом. Ставим еще на 20 минут в духовку при температуре 200С.
Приятного аппетита!
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