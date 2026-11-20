Запеченные свиные ребрышки – отличное, сытное блюдо для обеда и ужина. Готовить их лучше всего с соусами, а также специями и чесноком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных, запеченных свиных ребрышек.

Ингредиенты:

ребрышки свиные или телячьи

копченая паприка 1 ст. л.

чеснок сушеный 1 ст. ложка или свежий 4-5 зубчиков

специи для мяса 1 ст. л.

соль 1 ч. л.

Для соуса:

соевый соус 2 ст. л.

соус барбекю 2 ст. л.

горчица 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Ребрышки натираем специями, заворачиваем в фольгу и ставим на 2 часа в духовку при температуре 150С.

2. Достаем ребрышки, раскрываем фольгу и смазываем соусом. Ставим еще на 20 минут в духовку при температуре 200С.

Приятного аппетита!

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