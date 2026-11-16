Запеченная свиная шейка на праздничный стол: мясо с чесноком и горчицей

Запеченную свиную шейку можно подать на праздничный стол как основное мясное блюдо или использовать для приготовления бутербродов. Перед запеканием мясо шпигуют чесноком и смазывают смесью горчицы, соевого соуса и специй. Благодаря такому маринаду шейка приобретает выразительный пряный вкус и аромат. Готовят ее целым куском в пергаменте и фольге около двух часов.

Идея приготовления сочного запеченного мяса для праздничного стола опубликована на странице vivien kab в Instagram.

Ингредиенты:

Свиная шейка – 1,5 кг.

Чеснок – 1 головка

Горчица – 3 ст. л.

Паприка – 1 ч. л.

Молотый перец – 1 ч. л.

Приправы для мяса – 1 ст. л.

Соевый соус – 100 мл.

Соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Свиную шейку промойте и обсушите бумажными полотенцами. Чеснок очистите и нарежьте тонкими пластинками.

2. Сделайте в мясе небольшие проколы острым ножом и вставьте в них кусочки чеснока. Равномерно распределите их по всему куску. После этого натрите свинину солью.

3. В отдельной миске смешайте горчицу, соевый соус, паприку, молотый перец и приправы к мясу. Перемешайте до однородности.

4. Тщательно смажьте ошейек подготовленной смесью со всех сторон, чтобы маринад покрыл всю поверхность.

5. Заверните мясо сначала в пергамент, а затем в фольгу. Переложите в форму для запекания.

6. Поставьте свинину в разогретую до 160 градусов духовку примерно на 2 часа. В конце проверьте готовность: мясо должно полностью пропечься внутри.

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7. После запекания осторожно разверните мясо и дайте ему немного отдохнуть перед нарезанием. Подавайте ошейек горячим или охлажденным, нарезав порционными ломтиками.

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