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Запеченная свиная шейка на праздничный стол: мясо с чесноком и горчицей

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
300
Запеченная свиная шейка на праздничный стол: мясо с чесноком и горчицей
Рецепт сочного запеченного мяса. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Запеченную свиную шейку можно подать на праздничный стол как основное мясное блюдо или использовать для приготовления бутербродов. Перед запеканием мясо шпигуют чесноком и смазывают смесью горчицы, соевого соуса и специй. Благодаря такому маринаду шейка приобретает выразительный пряный вкус и аромат. Готовят ее целым куском в пергаменте и фольге около двух часов.

Идея приготовления сочного запеченного мяса для праздничного стола опубликована на странице vivien kab в Instagram.

Запеченная свиная шейка на праздничный стол: мясо с чесноком и горчицей

Рецепт сочного мяса для праздничного стола. Источник: Скриншот поста на странице vivien kab в Instagram

Ингредиенты:

  • Свиная шейка – 1,5 кг.
  • Чеснок – 1 головка
  • Горчица – 3 ст. л.
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Молотый перец – 1 ч. л.
  • Приправы для мяса – 1 ст. л.
  • Соевый соус – 100 мл.
  • Соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

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Запеченная свиная шейка на праздничный стол: мясо с чесноком и горчицей

Делаем надрезы в мясе. Источник: Скриншот поста на странице vivien kab в Instagram

1. Свиную шейку промойте и обсушите бумажными полотенцами. Чеснок очистите и нарежьте тонкими пластинками.

2. Сделайте в мясе небольшие проколы острым ножом и вставьте в них кусочки чеснока. Равномерно распределите их по всему куску. После этого натрите свинину солью.

Запеченная свиная шейка на праздничный стол: мясо с чесноком и горчицей

Готовим соус. Источник: Скриншот поста на странице vivien kab в Instagram

3. В отдельной миске смешайте горчицу, соевый соус, паприку, молотый перец и приправы к мясу. Перемешайте до однородности.

4. Тщательно смажьте ошейек подготовленной смесью со всех сторон, чтобы маринад покрыл всю поверхность.

Запеченная свиная шейка на праздничный стол: мясо с чесноком и горчицей

Поливаем мясо соусом. Источник: Скриншот поста на странице vivien kab в Instagram

5. Заверните мясо сначала в пергамент, а затем в фольгу. Переложите в форму для запекания.

6. Поставьте свинину в разогретую до 160 градусов духовку примерно на 2 часа. В конце проверьте готовность: мясо должно полностью пропечься внутри.

Запеченная свиная шейка на праздничный стол: мясо с чесноком и горчицей

Заворачиваем мясо в фольгу. Источник: Скриншот поста на странице vivien kab в Instagram

7. После запекания осторожно разверните мясо и дайте ему немного отдохнуть перед нарезанием. Подавайте ошейек горячим или охлажденным, нарезав порционными ломтиками.

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