Смешайте свеклу, яйца и плавленый сыр: рецепт вкусной намазки

Свеклу можно использовать не только для салатов и борща, но и для простых домашних паст. Если смешать ее с вареными яйцами, плавленым сыром и чесноком, получится нежная закуска, которую можно подавать на ломтиках свежего хлеба. Для приготовления понадобятся доступные продукты, а сам рецепт не займет много времени, если свекла и яйца уже сварены.

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Идея приготовления свекольной намазки опубликована на странице gotuvashka в Instagram.

Ингредиенты:

Отварная свекла – 2 шт.

Отварные яйца – 3 шт.

Плавленые сырки – 2 шт.

Чеснок – 1-2 зубчика

Майонез – по вкусу

Соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу очистите и натрите на мелкой терке.

2. Яйца очистите от скорлупы и также натрите.

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3. Плавленые сырки слегка охладите, чтобы их было легче натереть, а затем добавьте к остальным ингредиентам

4. Чеснок пропустите через пресс или натрите на мелкой терке.

5. Посолите и поперчите смесь, добавьте майонез и тщательно перемешайте до однородности.

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6. Готовую пасту подавайте со свежим хлебом, тостами или гренками. По желанию перед подачей ее можно ненадолго поставить в холодильник.

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