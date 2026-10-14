Смешайте свеклу, яйца и плавленый сыр: рецепт вкусной намазки
Свеклу можно использовать не только для салатов и борща, но и для простых домашних паст. Если смешать ее с вареными яйцами, плавленым сыром и чесноком, получится нежная закуска, которую можно подавать на ломтиках свежего хлеба. Для приготовления понадобятся доступные продукты, а сам рецепт не займет много времени, если свекла и яйца уже сварены.
Идея приготовления свекольной намазки опубликована на странице gotuvashka в Instagram.
Ингредиенты:
- Отварная свекла – 2 шт.
- Отварные яйца – 3 шт.
- Плавленые сырки – 2 шт.
- Чеснок – 1-2 зубчика
- Майонез – по вкусу
- Соль и черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварную свеклу очистите и натрите на мелкой терке.
2. Яйца очистите от скорлупы и также натрите.
3. Плавленые сырки слегка охладите, чтобы их было легче натереть, а затем добавьте к остальным ингредиентам
4. Чеснок пропустите через пресс или натрите на мелкой терке.
5. Посолите и поперчите смесь, добавьте майонез и тщательно перемешайте до однородности.
6. Готовую пасту подавайте со свежим хлебом, тостами или гренками. По желанию перед подачей ее можно ненадолго поставить в холодильник.
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