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Смешайте свеклу, яйца и плавленый сыр: рецепт вкусной намазки

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
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Смешайте свеклу, яйца и плавленый сыр: рецепт вкусной намазки
Рецепт намазки из свеклы. Источник: freepik.com

Свеклу можно использовать не только для салатов и борща, но и для простых домашних паст. Если смешать ее с вареными яйцами, плавленым сыром и чесноком, получится нежная закуска, которую можно подавать на ломтиках свежего хлеба. Для приготовления понадобятся доступные продукты, а сам рецепт не займет много времени, если свекла и яйца уже сварены.

Идея приготовления свекольной намазки опубликована на странице gotuvashka в Instagram.

Смешайте свеклу, яйца и плавленый сыр: рецепт вкусной намазки

Рецепт намазки со свеклой. Источник: Скриншот поста на странице gotuvashka в Instagram

Ингредиенты:

  • Отварная свекла – 2 шт.
  • Отварные яйца – 3 шт.
  • Плавленые сырки – 2 шт.
  • Чеснок – 1-2 зубчика
  • Майонез – по вкусу
  • Соль и черный перец – по вкусу
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Способ приготовления:

Смешайте свеклу, яйца и плавленый сыр: рецепт вкусной намазки

Смешиваем ингредиенты. Источник: Скриншот поста на странице gotuvashka в Instagram

1. Отварную свеклу очистите и натрите на мелкой терке.

2. Яйца очистите от скорлупы и также натрите.

Смешайте свеклу, яйца и плавленый сыр: рецепт вкусной намазки

Заправляем майонезом. Источник: Скриншот поста на странице gotuvashka в Instagram

3. Плавленые сырки слегка охладите, чтобы их было легче натереть, а затем добавьте к остальным ингредиентам

4. Чеснок пропустите через пресс или натрите на мелкой терке.

5. Посолите и поперчите смесь, добавьте майонез и тщательно перемешайте до однородности.

Смешайте свеклу, яйца и плавленый сыр: рецепт вкусной намазки

Готовая паста. Источник: Скриншот поста на странице gotuvashka в Instagram

6. Готовую пасту подавайте со свежим хлебом, тостами или гренками. По желанию перед подачей ее можно ненадолго поставить в холодильник.

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