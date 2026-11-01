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Смешайте все ингредиенты и запеките: рецепт нежной сырной запеканки

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
18
Смешайте все ингредиенты и запеките: рецепт нежной сырной запеканки
Рецепт сытной запеканки с овощами и сыром. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Нежную запеканку с брокколи, морковью и пармезаном можно приготовить всего за полчаса. Для нее не нужно замешивать тесто или отдельно обжаривать овощи: достаточно измельчить ингредиенты, смешать их с яйцами и отправить в духовку. Пармезан придает блюду выразительный сырный вкус, а брокколи и морковь делают его сочнее. Такой вариант подойдет для обеда или легкого ужина.

Идея приготовления сытной запеканки с овощами и сыром опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Смешайте все ингредиенты и запеките: рецепт нежной сырной запеканки

Рецепт сытной запеканки с брокколи и сыром. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.
  • Брокколи – 80 г
  • Пармезан – 80 г
  • Морковь – 50 г
  • Соль – по вкусу
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты и запеките: рецепт нежной сырной запеканки

Соединяем все ингредиенты в миске. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

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1. Помойте брокколи, разделите ее на небольшие соцветия. Крупные кусочки можно дополнительно нарезать, чтобы они равномерно распределились в запеканке.

2. Натрите овощи и сыр. Очистите морковь и натрите ее на терке. Так же измельчите пармезан.

3. Смешайте ингредиенты. В глубокой миске соедините брокколи, морковь и пармезан. Добавьте яйца, соль и специи. Тщательно перемешайте, чтобы яичная смесь покрыла все ингредиенты.

Смешайте все ингредиенты и запеките: рецепт нежной сырной запеканки

Выкладываем массу в форму для запекания. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

4. Переложите массу в форму для запекания и равномерно распределите. При необходимости слегка смажьте форму маслом, чтобы блюдо не прилипло.

5. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 °C. Готовьте примерно 20-25 минут, пока яйца полностью не схватятся, а поверхность запеканки слегка не подрумянится.

Смешайте все ингредиенты и запеките: рецепт нежной сырной запеканки

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

6. Дайте блюду несколько минут остыть в форме, после чего нарежьте порционными кусочками.

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