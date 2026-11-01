Смешайте все ингредиенты и запеките: рецепт нежной сырной запеканки
Нежную запеканку с брокколи, морковью и пармезаном можно приготовить всего за полчаса. Для нее не нужно замешивать тесто или отдельно обжаривать овощи: достаточно измельчить ингредиенты, смешать их с яйцами и отправить в духовку. Пармезан придает блюду выразительный сырный вкус, а брокколи и морковь делают его сочнее. Такой вариант подойдет для обеда или легкого ужина.
Идея приготовления сытной запеканки с овощами и сыром опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Брокколи – 80 г
- Пармезан – 80 г
- Морковь – 50 г
- Соль – по вкусу
- Специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте брокколи, разделите ее на небольшие соцветия. Крупные кусочки можно дополнительно нарезать, чтобы они равномерно распределились в запеканке.
2. Натрите овощи и сыр. Очистите морковь и натрите ее на терке. Так же измельчите пармезан.
3. Смешайте ингредиенты. В глубокой миске соедините брокколи, морковь и пармезан. Добавьте яйца, соль и специи. Тщательно перемешайте, чтобы яичная смесь покрыла все ингредиенты.
4. Переложите массу в форму для запекания и равномерно распределите. При необходимости слегка смажьте форму маслом, чтобы блюдо не прилипло.
5. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 °C. Готовьте примерно 20-25 минут, пока яйца полностью не схватятся, а поверхность запеканки слегка не подрумянится.
6. Дайте блюду несколько минут остыть в форме, после чего нарежьте порционными кусочками.
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