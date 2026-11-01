Смешайте все ингредиенты и запеките: рецепт нежной сырной запеканки

Нежную запеканку с брокколи, морковью и пармезаном можно приготовить всего за полчаса. Для нее не нужно замешивать тесто или отдельно обжаривать овощи: достаточно измельчить ингредиенты, смешать их с яйцами и отправить в духовку. Пармезан придает блюду выразительный сырный вкус, а брокколи и морковь делают его сочнее. Такой вариант подойдет для обеда или легкого ужина.

Идея приготовления сытной запеканки с овощами и сыром опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Брокколи – 80 г

Пармезан – 80 г

Морковь – 50 г

Соль – по вкусу

Специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте брокколи, разделите ее на небольшие соцветия. Крупные кусочки можно дополнительно нарезать, чтобы они равномерно распределились в запеканке.

2. Натрите овощи и сыр. Очистите морковь и натрите ее на терке. Так же измельчите пармезан.

3. Смешайте ингредиенты. В глубокой миске соедините брокколи, морковь и пармезан. Добавьте яйца, соль и специи. Тщательно перемешайте, чтобы яичная смесь покрыла все ингредиенты.

4. Переложите массу в форму для запекания и равномерно распределите. При необходимости слегка смажьте форму маслом, чтобы блюдо не прилипло.

5. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 °C. Готовьте примерно 20-25 минут, пока яйца полностью не схватятся, а поверхность запеканки слегка не подрумянится.

6. Дайте блюду несколько минут остыть в форме, после чего нарежьте порционными кусочками.

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