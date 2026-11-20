Яичные маффины с тунцом, кукурузой и моцареллой – простой вариант завтрака, который удобно приготовить сразу на несколько дней. Основу блюда составляют взбитые яйца, а консервированные тунец и кукуруза делают его сытнее. Сверху маффины посыпают тертой моцареллой, которая во время выпекания образует аппетитную золотистую корочку. Весь процесс занимает примерно 30 минут, а готовые порции можно хранить в холодильнике 3-4 дня.

Идея приготовления сытных маффинов с тунцом опубликована на странице rationfit ua в Instagram.

Ингредиенты:

Яйца – 8 шт.

Тунец в собственном соку – 150 г

Консервированная кукуруза – 120 г

Моцарелла – 80 г

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Чесночный порошок – по вкусу

Растительное масло – 3 г для смазывания формы

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Форму для маффинов слегка смажьте растительным маслом, чтобы готовые порции было легко вынуть.

2. Яйца разбейте в глубокую миску, добавьте соль, черный молотый перец и чесночный порошок. Взбейте венчиком до однородной консистенции.

3. Тунец хорошо отцедите от жидкости и разомните вилкой на небольшие кусочки. Добавьте его к яичной смеси вместе с консервированной кукурузой.

4. Моцареллу натрите на терке. Половину сыра добавьте к остальным ингредиентам и перемешайте.

5. Распределите яичную смесь по формочкам, заполняя их примерно на две трети. Сверху посыпьте оставшейся моцареллой.

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6. Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте 18-20 минут, пока маффины не поднимутся и не покроются золотистой корочкой.

7. Достаньте форму из духовки, оставьте маффины на 5 минут, а затем осторожно выньте.

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