Обычная капуста станет сытнее: простой рецепт с тушенкой
Тушеная капуста с тушенкой, морковью и луком – простой вариант домашнего ужина из доступных продуктов. Особый вкус блюду придает сочетание томатного соуса со сметаной, паприкой и сухим чесноком. Сначала овощи обжаривают и тушат до мягкости, а затем добавляют мясо и заправку. Приготовление не требует сложных кулинарных навыков.
Идея приготовления тушеной капусты с тушенкой опубликована на странице cooking with love в Instagram.
Ингредиенты:
- Капуста – 1 кочан
- Морковь – 1-2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Тушенка – 1 банка
- Сметана – 3 ст.л.
- Томатный соус – 3 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- Паприка – по вкусу
- Сушеный чеснок – по вкусу
- Масло – для обжаривания
- Вода – небольшое количество для тушения
Способ приготовления:
1. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. Морковь натрите на крупной терке. Разогрейте в глубокой сковороде немного масла и обжарьте овощи до мягкости, периодически помешивая.
2. Капусту тонко нашинковать и добавить к луку с морковью. Посолить, влить немного воды и перемешать. Накрыть крышкой и тушить на умеренном огне, время от времени перемешивая.
3. Когда капуста станет мягче, добавьте тушенку. Крупные кусочки мяса при необходимости разделите вилкой. Перемешайте и готовьте еще несколько минут.
4. Добавьте томатный соус, сметану, черный перец, паприку и сухой чеснок. Перемешайте, чтобы заправка равномерно распределилась между овощами и мясом.
5. Тушите под крышкой еще 10-15 минут на слабом огне. Если блюдо получается слишком густым или начинает приставать ко дну, добавьте немного воды. В конце попробуйте и, при необходимости, откорректируйте количество соли.
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