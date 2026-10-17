Обычная капуста станет сытнее: простой рецепт с тушенкой

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Какое жилье предлагают украинцамВ Ужгороде по завышенным ценам под видом квартир сдают даже кладовые без ремонта и мебели: что происходит на рынке арендыИллюстрация — электроэнергия, ЛЭПВ Украине графики отключений электроэнергии действуют не везде: в каком городе ситуация наихудшаяВ Конгресс США внесли законопроект, который может заблокировать соглашение Трампа с Путиным по дизельюВ Конгресс США внесли законопроект, который может заблокировать соглашение Трампа с Путиным по дизельюСилы обороны отминусовали еще 1950 оккупантов и уничтожили 4 РСЗО противника: данные ГенштабаСилы обороны отминусовали еще 1950 оккупантов и уничтожили 4 РСЗО противника: данные ГенштабаРоссия совершила одну из самых массированных атак на Винницкую область: пострадали шесть человек, возникли проблемы с электроснабжениемРоссия совершила одну из самых массированных атак на Винницкую область: пострадали шесть человек, возникли проблемы с электроснабжениемТрамп подписал указ об отмене санкций против России, предусмотренных "законом Грема": Блюменталь резко отреагировалТрамп подписал указ об отмене санкций против России, предусмотренных "законом Грема": Блюменталь резко отреагировалДвое его сыновей защищают Украину: появились подробности о мужчине, погибшем в результате удара РФ по Волыни. ФотоДвое его сыновей защищают Украину: появились подробности о мужчине, погибшем в результате удара РФ по Волыни. Фото"Думали, что будет, как в Крыму": российский генерал признал, что Кремль недооценил Украину. Видео"Думали, что будет, как в Крыму": российский генерал признал, что Кремль недооценил Украину. Видео"На кону наша безопасность": Макрон ответил Ле Пен на заявления о прекращении помощи Украине"На кону наша безопасность": Макрон ответил Ле Пен на заявления о прекращении помощи УкраинеРоссия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, запустила более 300 БПЛА, силы ПВО сбили 293 цели: есть последствия в областяхРоссия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, запустила более 300 БПЛА, силы ПВО сбили 293 цели: есть последствия в областях

Обычная капуста станет сытнее: простой рецепт с тушенкой

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
icon 111
Обычная капуста станет сытнее: простой рецепт с тушенкой
Рецепт тушеной капусты. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Тушеная капуста с тушенкой, морковью и луком – простой вариант домашнего ужина из доступных продуктов. Особый вкус блюду придает сочетание томатного соуса со сметаной, паприкой и сухим чесноком. Сначала овощи обжаривают и тушат до мягкости, а затем добавляют мясо и заправку. Приготовление не требует сложных кулинарных навыков.

Идея приготовления тушеной капусты с тушенкой опубликована на странице cooking with love в Instagram.

Обычная капуста станет сытнее: простой рецепт с тушенкой

Рецепт тушеной капусты. Источник: Скриншот поста на странице cooking with love в Instagram

Ингредиенты:

  • Капуста – 1 кочан
  • Морковь – 1-2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Тушенка – 1 банка
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Томатный соус – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
  • Паприка – по вкусу
  • Сушеный чеснок – по вкусу
  • Масло – для обжаривания
  • Вода – небольшое количество для тушения
Читайте также
OBOZ.UAOBOZ.UA
icon 3,0 т.
Как лепить пельмени, чтобы начинка никогда не вытекала: китайский метод
icon 3,0 т.
Как лепить пельмени, чтобы начинка никогда не вытекала: китайский метод
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
icon 2,2 т.
Как приготовить тыквенную кашу, чтобы она получилась нежной и ароматной
icon 2,2 т.
Как приготовить тыквенную кашу, чтобы она получилась нежной и ароматной
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
icon 1,2 т.
Закуска из сельди с луком и горчицей: простой рецепт за 10 минут
icon 1,2 т.
Закуска из сельди с луком и горчицей: простой рецепт за 10 минут

Способ приготовления:

Обычная капуста станет сытнее: простой рецепт с тушенкой

Нарезаем капусту. Источник: Скриншот поста на странице cooking with love в Instagram

1. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. Морковь натрите на крупной терке. Разогрейте в глубокой сковороде немного масла и обжарьте овощи до мягкости, периодически помешивая.

2. Капусту тонко нашинковать и добавить к луку с морковью. Посолить, влить немного воды и перемешать. Накрыть крышкой и тушить на умеренном огне, время от времени перемешивая.

Обычная капуста станет сытнее: простой рецепт с тушенкой

Добавляем в капусту мясо. Источник: Скриншот поста на странице cooking with love в Instagram

3. Когда капуста станет мягче, добавьте тушенку. Крупные кусочки мяса при необходимости разделите вилкой. Перемешайте и готовьте еще несколько минут.

Обычная капуста станет сытнее: простой рецепт с тушенкой

Добавляем сметану. Источник: Скриншот поста на странице cooking with love в Instagram

4. Добавьте томатный соус, сметану, черный перец, паприку и сухой чеснок. Перемешайте, чтобы заправка равномерно распределилась между овощами и мясом.

5. Тушите под крышкой еще 10-15 минут на слабом огне. Если блюдо получается слишком густым или начинает приставать ко дну, добавьте немного воды. В конце попробуйте и, при необходимости, откорректируйте количество соли.

Обычная капуста станет сытнее: простой рецепт с тушенкой

Готовая капуста. Источник: Скриншот поста на странице cooking with love в Instagram

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться

Сейчас мы готовим

Все рецепты