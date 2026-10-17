Обычная капуста станет сытнее: простой рецепт с тушенкой

Тушеная капуста с тушенкой, морковью и луком – простой вариант домашнего ужина из доступных продуктов. Особый вкус блюду придает сочетание томатного соуса со сметаной, паприкой и сухим чесноком. Сначала овощи обжаривают и тушат до мягкости, а затем добавляют мясо и заправку. Приготовление не требует сложных кулинарных навыков.

Видео дня

Идея приготовления тушеной капусты с тушенкой опубликована на странице cooking with love в Instagram.

Ингредиенты:

Капуста – 1 кочан

Морковь – 1-2 шт.

Лук – 1 шт.

Тушенка – 1 банка

Сметана – 3 ст.л.

Томатный соус – 3 ст.л.

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Паприка – по вкусу

Сушеный чеснок – по вкусу

Масло – для обжаривания

Вода – небольшое количество для тушения

Способ приготовления:

1. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. Морковь натрите на крупной терке. Разогрейте в глубокой сковороде немного масла и обжарьте овощи до мягкости, периодически помешивая.

2. Капусту тонко нашинковать и добавить к луку с морковью. Посолить, влить немного воды и перемешать. Накрыть крышкой и тушить на умеренном огне, время от времени перемешивая.

РЕКЛАМА

3. Когда капуста станет мягче, добавьте тушенку. Крупные кусочки мяса при необходимости разделите вилкой. Перемешайте и готовьте еще несколько минут.

Главные истории дня

4. Добавьте томатный соус, сметану, черный перец, паприку и сухой чеснок. Перемешайте, чтобы заправка равномерно распределилась между овощами и мясом.

5. Тушите под крышкой еще 10-15 минут на слабом огне. Если блюдо получается слишком густым или начинает приставать ко дну, добавьте немного воды. В конце попробуйте и, при необходимости, откорректируйте количество соли.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.