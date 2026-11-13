Обычные блины превращаем в десерт: рецепт рулета с нежным кремом

Из обычных тонких блинов можно приготовить оригинальный десерт, напоминающий нежный рулет с кремовой начинкой. Для этого блины соединяют между собой, смазывают домашним заварным кремом и плотно сворачивают. После нескольких часов в холодильнике десерт хорошо держит форму, а перед подачей его украшают кремом и измельченными орешками. В рецепте используют подсластитель вместо обычного сахара.

Идея приготовления вкусного блинного торта опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

яйца – 4 шт.

мука – 100 г

молоко – 300 г

заменитель сахара – по вкусу.

Для заварного крема:

яйца – 2 шт.

кукурузный крахмал – 20 г

молоко – 300 г

подсластитель – по вкусу.

Для украшения:

орешки – 30 г.

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте тесто для блинов. В глубокой миске смешайте яйца, сахарозаменитель и муку. Постепенно вливайте молоко, постоянно перемешивая венчиком, чтобы не образовывались комочки. Тесто должно получиться однородным и достаточно жидким.

2. Разогрейте антипригарную сковороду и при необходимости слегка смажьте ее маслом. Наливайте небольшое количество теста и распределяйте его тонким слоем по поверхности. Обжаривайте блины с обеих сторон до готовности. Оставьте их остывать.

3. Для крема соедините в сотейнике яйца, кукурузный крахмал, молоко и подсластитель. Тщательно перемешайте венчиком до однородности.

4. Поставьте смесь на небольшой огонь и варите, постоянно помешивая, пока она не загустеет. Снимите с плиты и оставьте крем остывать.

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5. На столе расстелите пищевую пленку. Выложите блины один за другим, немного накладывая края соседних блинов и смещая их, чтобы образовалась длинная дорожка.

6. Каждый блин равномерно смажьте заварным кремом, оставив небольшое количество для украшения. Осторожно сверните всю конструкцию в плотный рулет.

7. Заверните рулет в пищевую пленку и поставьте в холодильник примерно на 2 часа, чтобы он стабилизировался и хорошо держал форму.

8. Готовый десерт достаньте из пленки, смажьте оставшимся кремом и посыпьте измельченными орешками.

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