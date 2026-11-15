Обычный суп станет намного вкуснее: добавьте плавленый сыр и шампиньоны
Для сытного домашнего обеда можно приготовить сырный суп с курицей, грибами и охотничьими колбасками. Благодаря плавленому сыру бульон приобретает нежный сливочный вкус, а обжаренные овощи и грибы делают блюдо ароматнее. В рецепте также используют картофель, морковь и лук. Готовить суп можно как на бульоне, так и на обычной воде.
Идея приготовления домашнего сырного супа опубликована на странице anna klymyk в Instagram.
Ингредиенты:
- Картофель – по вкусу
- Грибы – по вкусу
- Куриное филе – по вкусу
- Кабаносы или охотничьи колбаски – по вкусу
- Лук – по вкусу
- Морковь – по вкусу
- Плавленый сырок – по вкусу
- Бульон или вода – для супа
- Лавровый лист – по вкусу
- Соль и специи – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. В кастрюле разогрейте немного растительного масла и обжарьте мясо до легкой золотистой корочки.
2. Кабаносы или охотничьи колбаски нарежьте кружочками или небольшими кусочками. Добавьте к курице и обжаривайте еще примерно минуту.
3. Картофель очистите и нарежьте кубиками. Переложите в кастрюлю, добавьте лавровый лист, соль и специи. Перемешайте и готовьте еще около минуты.
4. Залейте ингредиенты бульоном или водой. Доведите до кипения и варите на умеренном огне, пока картофель не станет мягким.
5. Тем временем приготовьте зажарку. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке, а грибы нарежьте кусочками.
6. На отдельной сковороде обжарьте лук, морковь и грибы до мягкости и легкой золотистости.
7. Когда картофель будет готов, добавьте зажарку в кастрюлю. Плавленый сыр натрите на терке и также переложите в суп.
8. Тщательно перемешайте и варите еще несколько минут, пока сыр полностью не растворится.
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