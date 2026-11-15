Обычный суп станет намного вкуснее: добавьте плавленый сыр и шампиньоны

Для сытного домашнего обеда можно приготовить сырный суп с курицей, грибами и охотничьими колбасками. Благодаря плавленому сыру бульон приобретает нежный сливочный вкус, а обжаренные овощи и грибы делают блюдо ароматнее. В рецепте также используют картофель, морковь и лук. Готовить суп можно как на бульоне, так и на обычной воде.

Идея приготовления домашнего сырного супа опубликована на странице anna klymyk в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель – по вкусу

Грибы – по вкусу

Куриное филе – по вкусу

Кабаносы или охотничьи колбаски – по вкусу

Лук – по вкусу

Морковь – по вкусу

Плавленый сырок – по вкусу

Бульон или вода – для супа

Лавровый лист – по вкусу

Соль и специи – по вкусу

Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. В кастрюле разогрейте немного растительного масла и обжарьте мясо до легкой золотистой корочки.

2. Кабаносы или охотничьи колбаски нарежьте кружочками или небольшими кусочками. Добавьте к курице и обжаривайте еще примерно минуту.

3. Картофель очистите и нарежьте кубиками. Переложите в кастрюлю, добавьте лавровый лист, соль и специи. Перемешайте и готовьте еще около минуты.

4. Залейте ингредиенты бульоном или водой. Доведите до кипения и варите на умеренном огне, пока картофель не станет мягким.

5. Тем временем приготовьте зажарку. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке, а грибы нарежьте кусочками.

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6. На отдельной сковороде обжарьте лук, морковь и грибы до мягкости и легкой золотистости.

7. Когда картофель будет готов, добавьте зажарку в кастрюлю. Плавленый сыр натрите на терке и также переложите в суп.

8. Тщательно перемешайте и варите еще несколько минут, пока сыр полностью не растворится.

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