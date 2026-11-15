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Обычный суп станет намного вкуснее: добавьте плавленый сыр и шампиньоны

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
450
Обычный суп станет намного вкуснее: добавьте плавленый сыр и шампиньоны
Рецепт домашнего сырного супа. Источник: Создано с помощью ИИ

Для сытного домашнего обеда можно приготовить сырный суп с курицей, грибами и охотничьими колбасками. Благодаря плавленому сыру бульон приобретает нежный сливочный вкус, а обжаренные овощи и грибы делают блюдо ароматнее. В рецепте также используют картофель, морковь и лук. Готовить суп можно как на бульоне, так и на обычной воде.

Идея приготовления домашнего сырного супа опубликована на странице anna klymyk в Instagram.

Обычный суп станет намного вкуснее: добавьте плавленый сыр и шампиньоны

Рецепт сырного супа. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

Ингредиенты:

  • Картофель – по вкусу
  • Грибы – по вкусу
  • Куриное филе – по вкусу
  • Кабаносы или охотничьи колбаски – по вкусу
  • Лук – по вкусу
  • Морковь – по вкусу
  • Плавленый сырок – по вкусу
  • Бульон или вода – для супа
  • Лавровый лист – по вкусу
  • Соль и специи – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки
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Способ приготовления:

Обычный суп станет намного вкуснее: добавьте плавленый сыр и шампиньоны

Сочетаем картофель с колбасками. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. В кастрюле разогрейте немного растительного масла и обжарьте мясо до легкой золотистой корочки.

2. Кабаносы или охотничьи колбаски нарежьте кружочками или небольшими кусочками. Добавьте к курице и обжаривайте еще примерно минуту.

Обычный суп станет намного вкуснее: добавьте плавленый сыр и шампиньоны

Добавляем воду. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

3. Картофель очистите и нарежьте кубиками. Переложите в кастрюлю, добавьте лавровый лист, соль и специи. Перемешайте и готовьте еще около минуты.

4. Залейте ингредиенты бульоном или водой. Доведите до кипения и варите на умеренном огне, пока картофель не станет мягким.

Обычный суп станет намного вкуснее: добавьте плавленый сыр и шампиньоны

Добавляем зажарку. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

5. Тем временем приготовьте зажарку. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке, а грибы нарежьте кусочками.

6. На отдельной сковороде обжарьте лук, морковь и грибы до мягкости и легкой золотистости.

Обычный суп станет намного вкуснее: добавьте плавленый сыр и шампиньоны

Добавляем сыр. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

7. Когда картофель будет готов, добавьте зажарку в кастрюлю. Плавленый сыр натрите на терке и также переложите в суп.

8. Тщательно перемешайте и варите еще несколько минут, пока сыр полностью не растворится.

Обычный суп станет намного вкуснее: добавьте плавленый сыр и шампиньоны

Готовый суп. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

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