Чай зимой лучше всего готовить из ягод, а также имбиря, лимона, апельсинов. А для свежести добавить можно мяту.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного чая из облепихи, с цитрусовыми.

Ингредиенты:

Облепиха

Мед

Лимон

Апельсин

Имбирь

Способ приготовления:

1. Смешайте облепиху перетертую, добавьте мед, порезанный апельсин, тертый имбирь.

2. Залейте кипятком, перемешайте.

И чай готов!

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