Зимний витаминный чай для иммунитета: понадобится несколько ингредиентов
Чай зимой лучше всего готовить из ягод, а также имбиря, лимона, апельсинов. А для свежести добавить можно мяту.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного чая из облепихи, с цитрусовыми.
Ингредиенты:
- Облепиха
- Мед
- Лимон
- Апельсин
- Имбирь
Способ приготовления:
1. Смешайте облепиху перетертую, добавьте мед, порезанный апельсин, тертый имбирь.
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2. Залейте кипятком, перемешайте.
И чай готов!
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