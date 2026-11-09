Хрустящие, золотистые деруны: рассказываем, что добавить в тесто

Картофельные деруны – очень вкусное, сытное, домашнее блюдо. Готовить их лучше всего добавляя тертый лук, он не даст дерунам серый цвет.

Вкусные деруны

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, золотистых дерунов, с чесноком и специями.

Ингредиенты:

картофель

лук

чеснок

яйца

мука

специи

масло

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, лук, чеснок, добавьте муку, яйца, специи.

Тесто для дерунов

2. Пожарьте до золотистости.

Сколько жарить деруны

Подавайте со сметаной!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: