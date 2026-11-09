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Хрустящие, золотистые деруны: рассказываем, что добавить в тесто
Хрустящие, золотистые деруны...
Источник: freepik.com
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Картофельные деруны – очень вкусное, сытное, домашнее блюдо. Готовить их лучше всего добавляя тертый лук, он не даст дерунам серый цвет.
Вкусные деруны
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, золотистых дерунов, с чесноком и специями.
Ингредиенты:
- картофель
- лук
- чеснок
- яйца
- мука
- специи
- масло
Способ приготовления:
1. Натрите картофель, лук, чеснок, добавьте муку, яйца, специи.
Тесто для дерунов
2. Пожарьте до золотистости.
Сколько жарить деруны
Подавайте со сметаной!
Готовое блюдо
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