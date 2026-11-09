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Хрустящие, золотистые деруны: рассказываем, что добавить в тесто

Ирина Мельниченко

Хрустящие, золотистые деруны...

Источник: freepik.com

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Картофельные деруны – очень вкусное, сытное, домашнее блюдо. Готовить их лучше всего добавляя тертый лук, он не даст дерунам серый цвет.

Вкусные деруны

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, золотистых дерунов, с чесноком и специями. 

Ингредиенты:

  • картофель 
  • лук
  • чеснок
  • яйца
  • мука
  • специи
  • масло

Способ приготовления: 

1. Натрите картофель, лук, чеснок, добавьте муку, яйца, специи.

Тесто для дерунов

2. Пожарьте до золотистости.

Сколько жарить деруны

Подавайте со сметаной!

Готовое блюдо

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