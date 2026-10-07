Маринованный лук к мясным блюдам: делимся рецептом самой вкусной закуски

Источник: скриншот из видео на YouTube

Маринованный лук – простая, но очень вкусная, простая в приготовлении закуска. Особенно она подходит к мясным и рыбным блюдам.

Как правильно приготовить маринованный лук

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, маринованного, хрустящего лука со специями.

Ингредиенты:

Лук – 1 крупная головка

Чеснок – 2-3 зубчика

Перец горошком

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Яблочный уксус – 80 мл

Горячая вода – 180 мл

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте тонкими слайсами.

Лук для закуски

2. Выложите в банку, добавьте специи, уксус, чеснок и залейте горячей водой.

Сколько мариновать лук

Оставьте мариноваться!

Готовый маринованный лук

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