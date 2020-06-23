1500 ккал: скільки можна з'їсти різних продуктів

1500 ккал - це популярна для багатьох дієт міра вимірювання з'їдених за день продуктів. Насправді багато хто з нас слабко уявляють. як виглядають ці калорії в співвідношенні з реальними продуктами.

OBOZREVATEL разом з виданням Championat дають можливість на реальних прикладах зрозуміти, що з себе представляють ці самі 1500 ккал.

М'ясо та морепродукти

Куряче філе: в залежності від способу приготування, щоб вжити 1500 ккал цього продукту, треба з'їсти 1,1 кілограмів вареної курячої грудки або 900 грамів смаженої.

У яловичині, на відміну від курки, калорій значно більше. Тому 1500 ккал – це 400 грамів смаженої яловичини або 600 грам вареної.

Вареними креветками можна наїстися досхочу: адже 1500 ккал цих морепродуктів - це аж 1,6 кілограмів!

Варені креветки – відмінний продукт для дієти Getty

У 100 гр смаженої риби 153 ккал, тому 1500 ккал - це 1 кілограм цього продукту. А ось жирний лосось на грилі, на увазі більшого змісту калорій, потягне на 600 грамів.

Крупи

Рис, гречка та вівсянка містять приблизно 300-350 ккал на 100 грамів і тому в 1500 ккал приблизно 500 грамів.

Овочі та фрукти

1500 ккал для овочів та фруктів - це: 1,6 кілограмів бананів, 2,4 кілограмів винограду, 3,2 кілограмів яблук та груш, 4 кілограми апельсин, 4,7 кілограмів моркви, 7,5 кілограмів помідорів, 10 кілограмів огірків.

Апельсини можна їсти довго Getty

Борошняне

Хліб – відмінне джерело енергії. 1500 ккал - це 600 грамів продукту.

А також це 400 грамів печива-крекер і 300 грамів сушки.

Солодощі

Шоколад є дуже калорійним продуктом, тому 1500 ккал - це три 100-грамових плитки чорного шоколаду.

Шоколад - найкалорійніший продукт Getty

Варення та мед: близько 500 грамів містять 1500 ккал. Морозиво: 700 грамів містить 1500 ккал.

Напої

З енергетичною цінністю рідин ситуація інакша, оскільки в них міститься багато води. 1500 ккал – це майже 4 літри соку або газованої мінеральної води.

Солодка газована вода і кола більш калорійні: в 1500 ккал вміщається 3,3 літра цих напоїв.

Фастфуд і чіпси

Чіпси – один із найкалорійніших продуктів. Потрібно знати, що 1500 ккал- це 300 грамів чіпсів.

Чізбургери і гамбургери також дуже калорійні - 1500 ккал в 400-450 грамів продукту.

Піца, незважаючи на її різний склад, це всього 500 грамів в 1500 ккал.

Піца і картопля фрі - два в одному Getty

Улюблена багатьма картопля фрі – близько 1 кілограм на 1500 ккал.

Якщо ви стежите за власною вагою, важливо знати енергетичну цінність вживаних продуктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, круглий рік у вас жадібний апетит, але настає літо, і вам цікаво, куди він пропав? Вид димлячого стейка не виглядає привабливим, і ви не в настрої боротися за останній шматочок лосося на тарілці. Що саме в спекотну погоду змушує вас втрачати інтерес до їжі?