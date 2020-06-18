5 стадій дозрівання банана: коли краще їсти корисний фрукт

Банани є джерелом калію, клітковини, а також вітамінів С і В6. Однак в залежності від зрілості, вони відрізняються кількістю поживних речовин і по-різному впливають на організм людини.

Оптимальними є банани жовтого кольору з декількома плямами на шкірці, повідомляє as.com.

OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з 5 стадіями їх дозрівання, щоб дізнатися відмінності та корисні властивості.

На 1 стадії банан є джерелом пребіотиків для здоров'я кишківника

Стадія 1: банан зелений, в ньому майже немає цукру. Це відмінне джерело пребіотиків, корисних для здоров'я кишечника. Зелений банан має нижчий глікемічний індекс, організм розкладає крохмаль на глюкозу, повільно підвищуючи рівень цукру в крові. З іншого боку, смак більш гіркий, а їх споживання може викликати здуття живота.

На 2 стадії банан містить високу кількість клітковини і мало цукру

Стадія 2: дозрівання починається, але банан все-таки зелений. Він відрізняється високим вмістом клітковини і низьким вмістом цукру, тому лише трохи солодший, ніж банан першої стадії. Також він має вищий глікемічний індекс, що полегшує його переварювання. Такий банан містить велику кількість антиоксидантів, менше крохмалю для розщеплення, а його поживні речовини можуть швидко засвоюватися травною системою.

На 3 стадії банан має високий рівень антиоксидантів і гарний вміст клітковини

Стадія 3: стиглий, у відмінному стані та гарного кольору, жовтий і без плям. Він містить більше антиоксидантів і клітковини. Такий банан є джерелом пектину, який діє як пребіотик. При ферментації в товстій кишці разом зі стійким крохмалем він утворює бутират – елемент, який сприяє поліпшенню здоров'я кишківника.

На 4 стадії в банані зменшується кількість вітамінів і мінералів

Стадія 4: дуже стиглий банан, характеризується наявністю декількох коричневих плям. На цьому етапі в ньому менше вітамінів і мінералів, а вміст цукру збільшується паралельно з кількістю коричневих плям. У такому вигляді він містить більше антиоксидантів, пов'язаних з профілактикою таких захворювань, як рак.

На 5 стадії в банані збільшується вміст цукру та зменшується кількість клітковини

Стадія 5: банан повністю коричневий, він вже дуже стиглий. Це час найбільшого вмісту цукру і клітковини. Крохмаль перетворився в цукор, а рівень антиоксидантів значно збільшився.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що дієтолог закликала не викидати бананову шкірку. Додавання її в їжу підвищить поживну цінність фрукта, допоможе підтримувати роботу кишківника і знизить ризик розвитку діабету 2 типу.