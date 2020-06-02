5 світових трендів здорового харчування

Нові тренди здорового харчування щільно входять в наше життя, оскільки самопочуття, зовнішній вигляд і емоційний стан багато в чому залежить від того, що ми їмо.

OBOZREVATEL за допомогою видання Letidor інформує про ці новації в харчуванні і розповідає, яку користь вони можуть принести.

"Чиста етикетка"

Нині багато харчових компаній, прагнучи поліпшити якість своєї продукції, виключають білий рафінований цукор, зменшують калорійність, знижують термічну і хімічну обробки, відходять від використання консервантів, барвників, штучних ароматизаторів, збагачують молочним або рослинним білком, пребіотиками, пробіотиками, суперфудами.

Незважаючи на те, що такий продукт коштує дорожче, попит на нього постійно зростає, оскільки ми вважаємо за краще споживати більш якісні і натуральні інгредієнти і продукти.

Снекофікація

Цей тренд заснований на перевазі швидкого харчування та виборі більш якісних перекусів. Порційна упаковка, батончики, протеїнові шийки, супи та інше.

У мегаполісах все більш затребуваним стає здоровий перекус порційного формату з правильним складом, який зручно брати з собою. Food-компанії розробляють два види упаковок: великі – для дому та маленькі, які зручно покласти в сумку або рюкзак.

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Набагато корисніше перекусити гранолою без цукру або фруктово-горіховим батончиком, який має зрозумілий склад, ніж з'їсти хот-дог або смажений пиріжок.

Вживання білка

Не тільки спортсмени вживають тепер продукти, багаті на білок (протеїн).

Засилля продуктів, багатих на швидкі вуглеводи та жири, не тільки створює дисбаланс в раціоні, а й негативно позначається на фізичному стані людини.

Одним з рішень проблеми дефіциту протеїну в раціоні є додаткове збагачення ним харчових продуктів – до отримання збалансованого складу за білками, жирами та вуглеводами. На початку дня після тривалого сну організму необхідна порція протеїну для зупинки катаболічних процесів, що руйнують м'язи.

Особливо популярною стає заміна продуктів з молочним білком на продукти з рослинними білками (гороховим, вівсяним).

Відмова від рафінованого цукру

Люди, що піклуються про своє здоров'я, намагаються купувати продукти без додавання рафінованого цукру, а також роблять вибір на користь натуральних цукрозамінників або ферментованих сиропів (цикорію, агави, фінікового та ін.) без додавання цукру.

Процес рафінації через термічну та хімічну обробку складно назвати корисним. А оскільки цукор у великих кількостях використовують в готовій продукції, споживачеві дуже складно підрахувати, скільки цукру він вживає.

Стевія Getty

Незважаючи на те, що такі цукрозамінники як стевія або сукралоза, значно дорожче цукру, необхідно пам'ятати, що стевія солодша за цукор приблизно в 200 разів, а сукралоза - в 600, тому їх буде потрібно помітно менше.

А солодкі топпинги для сирників, млинців і оладок можна замінити на натуральні сиропи без додавання цукру. При приготуванні випічки та десертів добре підійде органічний кокосовий цукор замість звичайного, що теж додасть стравам користі.

Збагачення продукту харчовими волокнами

Щорічно на 15% зростають продажі продуктів, які збагачені харчовими волокнами.

Ряд харчових компаній стали додавати в каші або фруктово-горіхові батончики інулін. Ця речовина вилучена з коренів цикорію. Вона має натуральні пребіотичні властивості, впливає на активність корисних біфідобактерій в кишечнику та покращує травлення. Також вона продається в чистому вигляді, і її можна самостійно додавати в каву або чай.

Під час відпустки регулярний прийом інуліну знизить ймовірність кишкових інфекцій, а для дітей та літніх людей інулін важливий завдяки своїй властивості покращувати засвоєння кальцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з кулінарних трендів - темпі, ферментований харчовий продукт, отриманий з соєвих бобів, який добре засвоюється, регенерує кишкову флору і є хорошим замінником м'яса.