7 головних помилок, яких ми припускаємось у приготуванні їжі

Як часто ви "промахувалися" з приготуванням тієї чи іншої страви? І як часто ви звинувачували в цьому руки, які ростуть не з того місця?

Американський журнал Real Simple опублікував список найпоширеніших помилок, яких припускаються люди під час приготування страв удома. Автори статті запевняють, що ви ніколи не зможете приготувати вдома ідеальну пасту або посмажити стейк як у ресторані, якщо продовжуватимете допускати ці помилки.

Перша помилка. Не дочитати до кінця рецепт страви. Навіщо взагалі відкривати рецепт, якщо ви не збираєтеся дотримуватися інструкції? Адже саме це є запорукою успішного приготування страви!

Друга помилка. Класти занадто багато продуктів на сковорідку під час смаження. Не треба так робити. Продукти, які лежать один на одному, ніколи не будуть із рум'яною скоринкою, замість цього вони почнуть виділяти сік і тушкуватися в ньому.

Третя помилка. Не солити макарони під час варіння. Паста вбирає в себе воду, тому щоб отримати інтенсивний смак, треба добре посолити макарони в киплячій воді.

Четверта помилка. Старі спеції. Знаємо, що інколи їх шкода викидати, але все ж таки. Трави і прянощі з часом втрачають свій аромат і можуть лише зіпсувати смак страви.

П'ята помилка. Тупі ножі. По-перше, ними важко різати, по-друге, як би дивно це не звучало, але тупим ножем набагато легше порізатися. Тримайте на кухні лише добре заточені ножі, вони заощадять вам сили та здоров'я.

Шоста помилка. Не куштувати під час готування. Це означає, що ви не коригуєте кількість спецій та насиченість страви, отже, не зможете довести до потрібного смаку і у фіналі отримаєте не найкращий варіант.

Сьома помилка. Відсутність кухонного термометра. Автор статті пише, що тільки з використанням цього девайса ви зможете добре приготувати рибу і м'ясо. Крім того, тільки термометр може дати вам впевненість в тому, що м'ясо, птиця або риба готові до потрібної температури, яка вбиває шкідливі бактерії. "Колір ніколи не є надійним показником безпеки і ступеня готовності", – наводить журнал слова Вероніки Пфеффле з Міністерства сільського господарства США.

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