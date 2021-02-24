6 продуктів, які не варто купувати в супермаркеті

Незважаючи на акції, якими рясніють полиці супермаркетів, існують продукти, які не варто купувати навіть за дуже за вигідною ціною.

Редакція FoodOboz розповідає про ці продукти, а також пояснює, чому їх краще уникати.

Мелений перець. Численні дослідження показують, що в молотому перці деяких торгових марок сам перець практично відсутній: у пакети з духмяним перцем, наприклад, часто додають подрібнене лушпиння гречки. У цій ситуації краще за всего купувати перець горошком.

Тертий сир. Існує велика вірогідність того, що то є старий сир. Крім того, в деякі різновиди сирів (наприклад, у тертий пармезан), додають целюлозну пудру: вона не має кольору, смаку і запаху, але при цьому добре вбирає вологу, допомагаючи уникнути утворення грудочок у тертому сирі.

Салати в упаковці. Результати численних лабораторних досліджень показують, що упаковані салати небезпечні для здоров'я: як правило, вони проходять багатоетапну обробку, яка крім миття і шокового охолодження, також містить етап дезінфекції у різних хімічних розчинах. Все це потім опиняється в нашому організмі. Ні, ми не закликаємо відмовитися від салатів, але радимо купувати свіжу зелень у пучках.

Продукти зі смаком чорниці. У самій чорниці немає нічого поганого, навпаки ця ягода є дуже корисною, причому настільки, що в США навіть відзначається Національний місяць чорниці. От тільки справжніх ягід у десертах і солодощах украй мало. Всі кекси, мафіни, батончики, пластівці, мюслі, йогурти і шоколад роблять не зі свіжих або сушених ягід, а з використанням барвників, відновленого чорничного соку й ароматизаторів. І жодної користі в таких продуктах немає.

Апельсиновий сік. Справа в тому, що більшість виробників готує напій дешевим методом, тобто шляхом відновлення концентрованого апельсинового соку. Апельсини збирають, обробляють і відправляють під прес. Отриманий сік направляють на концентрування, де в результаті кипіння з соку випаровується практично вся рідина. На заводи з виробництва соків надходять бочки концентрату, куди додають очищену воду, аромадодатки та велику кількість цукру. Після цього сік знову проходить пастеризацію при високій температурі. І лише після цього його розливають в упаковки. Жодної користі в такому напої, як ви розумієте, немає.

Кава 3 в 1. Тут, мабуть, обійдемося без коментарів. Лише нагадаємо, що у складі одного пакетику подібної "кави" можна знайти практично всю таблицю Менделєєва: трансжири, регулятори кислотності, стабілізатори, емульгатори, барвники й ароматизатори.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що китайці склали список продуктів, які необхідно піддавати термічній обробці: це позбавить шкідливих бактерій і допоможе уникнути проблем із травленням.