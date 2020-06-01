9 продуктів для збереження пам'яті
Яйця, шпинат, куркума, оливкова олія, гарбузове насіння - це тільки деякі продукти, які допоможуть людині надовго зберегти гарну пам'ять.
Давно відомо, що з віком у багатьох людей погіршується пам'ять, проте її можна тренувати, підтримуючи збалансованим харчуванням. Для цього в раціон потрібно обов'язково включати продукти, які багаті на вітаміни групи В, цинк і залізо.
Ці речовини покращують кровопостачання мозку, що, природно, позитивно позначається на стані пам'яті, пише health.harvard.edu.
Яйця
Білок, вітаміни і холін, що містяться в яйцях, допомагають формуванню нових клітин мозку і нервових імпульсів. Приблизно так і виглядає наша пам'ять з біохімічної точки зору: засвоєння інформації безпосередньо залежить від якості з'єднання нейронів між собою. Експерти з харчування вважають, що доросла людина може з'їдати на тиждень не більше 6 яєць.
Шпинат
Вітаміни К, А, С, лютеїн і зеаксантин, які в надлишку містяться в шпинаті, регулюють синтез жирів, важливих для будівництва клітин всього організму, включаючи мозок, а також корисні для підтримки імунітету. Найкраще їсти шпинат свіжим в салатах або готувати за кілька секунд на маслі гі. Дієтологи рекомендують щодня вживати 150 грам цієї зелені.
Куркума
Куркумін покращує кровообіг і допомагає підтримувати імунітет. Ця спеція чудово чистить судини і руйнує бляшки на їх стінках. В день потрібно вживати не більше столової ложки цього природного потужного антисептика.
Оливкова олія
Прихильники здорового способу життя вважають, що саме це масло дуже важливе для профілактики хвороб судин і тканин мозку. У ньому багато поліфенолів - антиоксидантів, які уповільнюють старіння всіх клітин організму.
Гарбузове насіння
Багаті на цинк, ці насіння є ефективною підтримкою в сприйнятті і засвоєнні інформації. У насінні гарбуза є магній, корисний для м'язів і серця, триптофан - попередник окситоцину, а ще селен і вітаміни В1 і К, які допомагають зосередитися. Щоденна норма - 100 грамів не обсмаженого, а підсушеного насіння.
Брокколі
Брокколі за складом дуже схожі на яйця, тільки замість білка в брокколі міститься велика кількість клітковини. Холін і вітамін К в овочі приблизно в такій же кількості, як і в яйцях. Так що варто їсти брокколі щодня.
Чорна квасоля
У квасолі дуже багато рослинного білка, необхідного для м'язів і живлення мозку, а ще - магній, калій, залізо і кальцій, які не дозволяють старіти клітинам мозку і прискорюють їх оновлення.
Грецькі горіхи
Про користь цих горіхів було сказано досить, в них міститься білок, вітаміни В, Р і К, корисні амінокислоти. Останні дуже важливі для нормальної роботи мозку, метаболізму і гормонального балансу. Рекомендується з'їдати в день до 30 грамів горіхів - це приблизно жменька.
Сік буряка
Сік буряка містить в собі залізо, а значить, він покращує приплив крові до мозку. Тобто клітини отримують збільшену порцію кисню і поживних речовин. У буряковому соку багато антиоксидантів, які допомагають виводити токсини з організму. Нормою вважаються дві склянки соку щодня, але з незвички може статися розлад травлення. Тому варто почати з чверті склянки, змішуючи свіжовичавлений буряковий сік з гранатовим або апельсиновим.
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