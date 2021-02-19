Білл Гейтс порадив багатіям їсти штучне м'ясо

Мешканці багатих країн мають харчуватися виключно штучним м'ясом. Такої думки дотримується мільярдер і філантроп Білл Гейтс. За його словами, перехід на синтетичну яловичину дозволить скоротити викиди парникових газів, що впливають на глобальну зміну клімату.

Про це Гейтс написав у своїй новій книзі "Як уникнути кліматичної катастрофи" (How to Avoid a Climate Disaster), пише MIT Technology Review.

Білл Гейтс є інвестором компаній Beyond Meat і Memphis Meats, які займаються виробництвом штучного м'яса. Мільярдер упевнений, що смак синтетичного м'яса з часом ставатиме кращим, тому закликає жителів багатих країн відмовитися від звичайного м'яса.

"Я не думаю, що 80 найбідніших країн світу їстимуть синтетичну яловичину. Я вважаю, що всі багаті країни мають перейти на 100% синтетичну яловичину. До різниці смаків можна звикнути", – говорить Гейтс.

Що ж стосується викидів парникових газів, які називають однією з причин глобального потепління, то тут засновник Microsoft говорить, що необхідні "не лише технологічні рішення, а й політична воля". Білл Гейтс переконаний, що за бажанням світова влада могла би підвищити тарифи на викиди вуглекислого газу, підвищити стандарти чистої електрики і палива, а також більше інвестувати в чисті технології. І таким чином масштаби шкоди, якої людство завдає навколишньому середовищу, істотно би скоротилися.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що Білл Гейтс, який у 2015 році "передбачив" глобальну пандемію через поширення вірусу, заговорив про ще дві серйозні загрози людству.