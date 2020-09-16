Бренді: як і з чим пити цей напій

Бренді – дуже популярний і при цьому досить загадковий напій. Незважаючи на те, що чули про нього і куштували бренді багато хто, правильно пити цей напій і підбирати до нього закуску, яка не тільки не переб'є, але й підкреслить тонкий аромат і вишуканий смак бренді, вміють далеко не всі. OBOZREVATEL разом з АБК Дніпро вирішив заповнити цю прогалину – і розповісти, як, коли, з чим і, головне, з ким цей напій слід вживати.

Як пити?

1. Правильний келих. Як це не дивно, але те, наскільки розкриється аромат бренді, залежить від того, келих якої форми ви виберете. Найкраще вловити всі нотки аромату допоможе коньячний келих. При цьому заповнювати напоєм слід лише його широку частину.

2. Оптимальна температура. Бренді не слід пити холодним. Оптимальна температура для цього напою – 22-25 градусів. При цьому, найкраще аромат розкривається, якщо ви будете нагрівати келих з напоєм теплом своїх рук або піднесете його до запаленої свічки.

3. Хороший для коктейлів. Звичайно, дорогий елітний бренді змішувати в коктейлі не варто, а ось ординарний середньої витримки, який коштує не так і багато, чудово смакуватиме як у чистому вигляді, так і в якості "зірки" коктейлів. При цьому зовсім не обов'язково шукати якісь чудернацькі рецепти. Можна змішати невелику кількість бренді з кавою, різними лікерами, сиропами, молоком, морозивом, вершками, лимонним або апельсиновим соком.

4. Додайте лід. Якщо віддаєте перевагу все ж холодним напоям або не любите змішувати бренді з чимось ще, але в чистому вигляді він для вас занадто насичений – можете спробувати відійти від вимог класичної подачі і налити напій в келих, поклавши туди попередньо пару кубиків льоду. Це трохи "приструнить" аромат – і для багатьох поціновувачів бренді цей спосіб його вживання є улюбленим.

5. Гарна компанія. З льодом або без, пити бренді експерти рекомендують маленькими ковтками – і обов'язково в невеликій компанії, в яку входять лише близькі і приємні вам люди. Бренді не терпить метушні і шуму – і найкраще насолоджуватися ним в спокійній обстановці.

Чим закушувати?

Насправді, бренді краще не закушувати – і вживати в чистому вигляді. Так запевняють цінителі. Однак якщо ви волієте все-таки закушувати спиртне – спробуйте поєднувати бренді з лимоном або гірким шоколадом. Така закуска оптимальна для дорогих сортів напою.

Бренді більш дешевих сортів не настільки вибагливий до закуски. Його можна подавати з м'ясною нарізкою з шинки або нежирної ковбаси, хороших сортів сирів, бутербродів з ікрою і овочів. Віддаєте перевагу солодким закускам? Зупиніть вибір на фруктах, грецьких горіхах, морозиві і арахісі.

А виноградні сорти бренді ідеальні в поєднанні зі свіжозвареною кавою або чашкою міцного чаю.

У чому головна відмінність бренді?

Побутує помилкова думка, що бренді – це своєрідна похідна від коньяку. Насправді, все з точністю до навпаки. Бренді – поняття більш широке, що включає в себе міцні алкогольні напої, які виробляються шляхом подвійної дистиляції ферментованого фруктового соку – як виноградного, так і будь-якого іншого: вишневого, яблучного, малинового і так далі. Міцність напою становить 40-60 градусів.

А ось коньяк фактично являє собою виноградний бренді, приготований з винограду, вирощеного у французькому регіоні Пуату-Шарант, де розташоване місто Коньяк.

Так що коньяк – це більше про назву напою, а бренді – про технології його приготування. І якщо коньяком можуть називати свою продукцію лише французькі винороби, то бренді виробляють у всіх куточках світу, включно з Україною. Наприклад, АБК-Дніпро виробляє бренді під ТМ Cardinal в двох варіантах – 3-річний і 5-річний.

Бренді Cardinal Чорна мантія АБК Дніпро

Візуально напої розрізняються кольором етикетки. Cardinal Червона мантія витримується 3 роки і має м'який аромат дубової бочки з тонкими нотками винограду. Cardinal Чорна мантія має більш тривалу витримку – 5 років. Його відрізняє глибокий кремовий тон з нотками чорносливу та груші.

Якщо ви досі не є прихильником бренді – можливо, ви просто не вміли його пити?