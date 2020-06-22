Буряковий сік: розкрито користь для здоров'я та способи вживання

Буряковий сік є відмінним джерелом вітамінів А і С, фолієвої кислоти, флавоноїдів, заліза, кальцію та фосфору.

Також в його складі багато антоціанів – водорозчинних пігментів, які здатні очищати селезінку і швидко регенерувати клітини всього організму. Пити такий сік можна в чистому вигляді, розведеним водою або в поєднанні з іншими продуктами – овочами, фруктами і корінням, повідомляє riza.it.

Буряк особливо цінний для крові та боротьби з анемією, оскільки стимулює лімфатичну систему, знижує артеріальний тиск і нормалізує рівень холестерину. Також він корисний для жінок дітородного віку і в період менопаузи, оскільки покращує засвоєння заліза.

Буряк з імбиром полегшує ревматизм і біль в шиї

Сік, отриманий з буряка і 4-5 см кореня імбиру (або з дрібкою імбирного порошку), допомагає боротися з ревматизмом і болем в шиї, який часто проявляється у вітряну погоду.

У поєднанні зі шпинатом дає енергію

Буряк, вичавлений разом зі своїм листям і жменькою шпинату, підвищує ефективність фізичних навантажень і робить більш стійкими до стресів. Рекомендується пити склянку бурякового соку, перш ніж займатися спортом.

Поєднавши з грушами, можна відновити підшлункову залозу

Тим, хто страждає від високого рівня цукру в крові, гастриту або надлишкової ваги, щоранку варто випивати склянку соку, отриманого з буряка і груші. Завдяки цьому можна підтримати функції підшлункової залози і поліпшити процес травлення.

З морквою та капустою кале захищає очі

Для запобігання втрати зору, макулопатії та остеопорозу підійде сік, отриманий з буряка, моркви і трьох листків капусти кале. Це відмінне джерело мінералів і антиоксидантів.

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