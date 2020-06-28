Червоний, жовтий і зелений перець: дієтологиня розповіла, який найнебезпечніший

Червоний, жовтий і зелений перець збагачує смак різних страв. Але мало хто знає, що крім корисних властивостей, він містить токсичну речовину – соланін.

Його кількість зменшується в міру дозрівання плоду: зелений є незрілою формою, жовтий – проміжний стан, а червоний – справжній колір стиглого перцю. Відповідно, в зеленому набагато більше соланіну, ніж в жовтому і червоному, повідомляє ilgiornaledelcibo.it.

Нині можна вибирати та отримувати перець безпосередньо потрібного кольору. Але за словами дієтологині Федеріки Порталез, літо – єдиний сезон, протягом якого його слід вживати. Не рекомендується в міжсезоння їсти перець, вирощений в теплицях. Тільки сонце і високі літні температури можуть знизити кількість соланіну нижче рівня токсичності.

Корисні властивості перцю

Що стосується поживних властивостей, перець особливо багатий на вітамін С, але також містить багато інших, не менш необхідних для здоров'я речовин, таких як білки, мінеральні солі, цукор і численні вітаміни, включаючи провітамін А, вітаміни групи В і вітамін Р.

Залежно від кольору, кількість вітамінів трохи змінюється: в жовтому перці більше К, в червоному – С, а зелений – найбагатший на хлорофіл.

Засвоюваність перцю

Вона багато в чому залежить від того, як він вживається. Як пояснює дієтологиня, в більшості випадків перець краще засвоюється, коли його їдять в сирому вигляді або готують на олії (в сковороді з часником або цибулею). Крім того, для більшої ефективності можна додавати лимон або оцет.

Також важливі комбінації: перець ідеально підходить до білого м'яса та риби, але його складніше перетравлювати, якщо вживати разом з яйцями, бобовими або сирами. Нарешті, ідеальне поєднання з макаронами, кус-кусом, рисом або іншими злаками.

Вплив на організм

Приготований смажений перець помітно впливає на перистальтику, що робить його особливо придатним у разі закрепу для поліпшення роботи кишківника. Однак через проносний ефект він протипоказаний тим, хто страждає від коліту або інших патологій, таких як діарея, хвороба Крона, дивертикуліт. Також перець може посилити симптоми гастриту.

З іншого боку, його рекомендується їсти тим, хто хоче схуднути, тому що в ньому дуже мало цукру. Крім того, він має сечогінну і дренувальну дію, що особливо корисно в разі затримки води.

Часто перець їдять сирим в салатах. Сприятливі ефекти такі ж, як і для приготованого продукту, але в сирому вигляді всі вітаміни залишаються недоторканими. Зокрема, вміст вітаміну С буде вищим.

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