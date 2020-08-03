Чим корисна груша: озвучено головні переваги для здоров'я

Груша характеризується високим вмістом клітковини, вітамінів, мінералів і антиоксидантів, які допомагають боротися з закрепами, регулюють рівень цукру в крові та сприяють зниженню ваги.

OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з її головними перевагами, опублікованими на tuasaude.com.

Груша протидіє старінню шкіри

Допомагає регулювати рівень цукру в крові

Груша оптимально підходить для людей з діабетом або резистентністю до інсуліну. Вона багата на клітковину і має низький глікемічний індекс, тому повільно підвищує рівень цукру в крові.

Поліпшує здоров'я шлунково-кишкового тракту

Груша при вживанні зі шкіркою допомагає регулювати кишківник і боротися з закрепами, оскільки містить багато клітковини. Деякі дослідження також показують, що вона може запобігти колоректальному раку і раку шлунка, тому що, крім волокон, багата на антиоксиданти (вітаміни А, С і флавоноїди).

На додаток до цього, регулярне вживання груші стимулює виділення шлункового соку, що робить її легкозасвоюваним фруктом. Також вона є відмінним продуктом для відновлення організму після харчового отруєння.

Зміцнює імунну систему

Оскільки в груші багато вітаміну С та інших антиоксидантних сполук, її регулярне вживання зі шкіркою допомагає підвищити захисні сили організму і зменшити запалення. Крім того, вона сприяє виробленню лейкоцитів, які відповідають за захист організму і запобігають таким захворюванням, як грип.

Піклується про здоров'я серця

Завдяки наявності пектину груша допомагає знизити рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) і запобігти утворенню жирових бляшок в артеріях, які можуть викликати атеросклероз, серцеві напади та інсульти. На додаток до цього, вона багата на калій, який має судинорозширювальні властивості та допомагає регулювати артеріальний тиск.

Зміцнює кістки і поліпшує шкіру

У груші міститься магній, марганець, фосфор, кальцій і мідь. Ці мінерали необхідні для здоров'я кісток і запобігання таким проблемам, як остеопороз або остеопенія.

Крім того, груша протидіє старінню шкіри (зморшкам і темним плямам), так як антиоксиданти допомагають усунути вільні радикали, які накопичуються в організмі.

Сприяє втраті ваги

Груша сприяє схудненню, тому що в ній мало калорій, але при цьому багато клітковини, яка знижує апетит. Також, маючи сечогінні властивості, вона виводить з організму зайву рідину.

Грушу можна їсти сирою, робити з неї фруктові соки або джеми, а також додавати в різні страви і десерти. При цьому вона не викликає алергію і дозволяється навіть маленьким дітям, коли вони починають їсти тверду їжу (в основному з 6 місяців у формі соку або компоту).

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