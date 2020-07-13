Чим корисна смородина: озвучено вагомі переваги для зору

Олена Козлова FoodOboz 09:00, 13.07.2020

Смородина містить значну кількість вітамінів А, С та інших антиоксидантів. Однак мало хто знає, що вона має величезні переваги для зору.

У ній міститься значна кількість флавоноїдів і антоціанів, які відрізняються своєю захисною дією на найменші кровоносні судини сітківки. Вони запобігають такому захворюванню очей, як вікова макулярна дегенерація, повідомляє clinicabaviera.com.

Смородина запобігає погіршенню зору

Деякі дослідження підтверджують, що в 100 г смородини міститься від 190 до 270 мг антоціанінів – кількість, яка до цих пір не була виявлена ні в одному іншому природному інгредієнті.

Користь смородини для зору

Вікова макулярна дегенерація – це захворювання сітківки, яке призводить до втрати центрального зору. Воно викликано негативним впливом на організм вільних радикалів. І цьому певною мірою можна запобігти, якщо дотримуватися дієти, багатої на антиоксиданти.

З цієї причини рекомендується вводити в раціон смородину, оскільки вона:

  • Здатна протидіяти дії вільних радикалів завдяки високому вмісту вітаміну А.

  • Містить флавоноїди та антоціани, дуже ефективні природні елементи для підтримання кровоносних судин сітківки в ідеальному стані, які запобігають погіршенню зору.

  • Має протизапальні властивості, так як дуже багата на незамінні жирні кислоти.

Інші переваги смородини

  • Покращує роботу травної системи завдяки високому вмісту клітковини, заліза і мінералів, таких як калій або кальцій.

  • Ефективна проти сечової інфекції.

  • Позитивно впливає на кровоносну, нервову та м'язову системи, перш за все завдяки високому вмісту калію.

  • Допомагає зменшувати або підтримувати вагу.

  • Запобігає респіраторним інфекціям.

  • Відіграє профілактичну і навіть лікувальну роль при деяких проблемах зі шкірою.

  • Може запобігти деяким видам раку.

Смородину можна вживати окремо або у вигляді джемів, фруктових соків і сиропів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про переваги вживання малини. Вона здатна знижувати артеріальний тиск, покращувати роботу травної системи і захищати від раку.

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