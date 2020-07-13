Чим корисна смородина: озвучено вагомі переваги для зору

Смородина містить значну кількість вітамінів А, С та інших антиоксидантів. Однак мало хто знає, що вона має величезні переваги для зору.

У ній міститься значна кількість флавоноїдів і антоціанів, які відрізняються своєю захисною дією на найменші кровоносні судини сітківки. Вони запобігають такому захворюванню очей, як вікова макулярна дегенерація, повідомляє clinicabaviera.com.

Смородина запобігає погіршенню зору

Деякі дослідження підтверджують, що в 100 г смородини міститься від 190 до 270 мг антоціанінів – кількість, яка до цих пір не була виявлена ні в одному іншому природному інгредієнті.

Користь смородини для зору

Вікова макулярна дегенерація – це захворювання сітківки, яке призводить до втрати центрального зору. Воно викликано негативним впливом на організм вільних радикалів. І цьому певною мірою можна запобігти, якщо дотримуватися дієти, багатої на антиоксиданти.

З цієї причини рекомендується вводити в раціон смородину, оскільки вона:

Здатна протидіяти дії вільних радикалів завдяки високому вмісту вітаміну А.

Містить флавоноїди та антоціани, дуже ефективні природні елементи для підтримання кровоносних судин сітківки в ідеальному стані, які запобігають погіршенню зору.

Має протизапальні властивості, так як дуже багата на незамінні жирні кислоти.

Інші переваги смородини

Покращує роботу травної системи завдяки високому вмісту клітковини, заліза і мінералів, таких як калій або кальцій.

Ефективна проти сечової інфекції.

Позитивно впливає на кровоносну, нервову та м'язову системи, перш за все завдяки високому вмісту калію.

Допомагає зменшувати або підтримувати вагу.

Запобігає респіраторним інфекціям.

Відіграє профілактичну і навіть лікувальну роль при деяких проблемах зі шкірою.

Може запобігти деяким видам раку.

Смородину можна вживати окремо або у вигляді джемів, фруктових соків і сиропів.

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