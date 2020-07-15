Чим корисний аґрус: озвучено важливі властивості

Незважаючи на те, що аґрус не відноситься до найвживаніших ягід, він має дуже корисні властивості для організму.

Це відмінний сечогінний засіб, який допомагає очистити печінку та підвищити імунний захист, повідомляє cure-naturali.it.

Аґрус допомагає виводити токсини з організму

Властивості аґрусу

Аґрус на 87% складається з води. Також у ньому міститься клітковина, білки і невелика частина корисних рослинних жирів (0,6%). Він є відмінним джерелом мінералів (кальцію, калію, міді, заліза, магнію, цинку, марганцю, фосфору), вітамінів (А, С, В1, В2, B3, B5 та B6), флавоноїдів, бета-каротину, поліфенолів, фолатів і антоціанів.

Наявність вітамінів та інших активних інгредієнтів з антиоксидантними властивостями дозволяють йому діяти проти вільних радикалів, які є основною причиною клітинного старіння. Зокрема, спільна присутність вітаміну С й антиоксидантів допомагає захистити ДНК і клітини організму від пошкодження шляхом зупинки окисного процесу.

Крім того, аґрус – сечогінний засіб, оскільки в ньому міститься багато води і специфічних речовин. Він допомагає виводити токсини з організму й очищати печінку, а суміш розчинних і нерозчинних волокон зменшує ризик діабету та контролює рівень холестерину в крові.

Також ягоди володіють природною в'яжучою та антибактеріальною дією, що допомагає імунній системі виконувати свою роботу і зменшувати кількість інфекцій. Вони навіть здатні збільшити присутність білих кров'яних клітин, які захищають організм від бактерій та інших шкідливих речовин.

Як використовувати аґрус

Аґрус можна їсти в свіжому вигляді як закуску, додавати в фруктові салати, використовувати для прикрашання тортів і десертів, а також робити з нього джеми і сиропи.

Крім того, листя та ягоди використовуються для виробництва трав'яних чаїв і натуральних засобів.

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