Чим корисний ревінь: розкрито основні переваги для здоров'я

Ревінь – це їстівна трав'яниста рослина. Він володіє кисло-солодким смаком, тому зазвичай вживається в приготованому вигляді або в якості інгредієнта інших страв.

Для їжі використовуються його стебла, тому що листя містять щавлеву кислоту і можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям, повідомляє tuasaude.com.

Основні переваги

Покращує здоров'я очей з допомогою лютеїну – антиоксиданту, який захищає макулу (область сітківки очей) від пошкоджень;

Запобігає серцево-судинним захворюванням завдяки вмісту волокон, які зменшують поглинання холестерину в кишечнику, а також антиоксидантів, які запобігають атеросклерозу;

Допомагає регулювати артеріальний тиск і покращує кровообіг, оскільки містить антиоксиданти, які мають протизапальну дію. Крім того, калій допомагає розслабити кровоносні судини, сприяючи проходженню крові через артерії;

Покращує здоров'я шкіри і запобігає появі прищів, завдяки багатству вітаміну А;

Ефективний в боротьбі з раком, так як містить антиоксиданти, які запобігають ушкодженню клітин, викликаного утворенням вільних радикалів;

Сприяє втраті ваги через низьку кількість калорій;

Зміцнює імунну систему, так як багатий селеном і вітаміном С;

Полегшує симптоми менопаузи, завдяки фітостеролу, який допомагає зменшити припливи (раптовий жар);

Підтримує здоров'я мозку, оскільки не тільки багатий на антиоксиданти, а й також містить селен і холін, які допомагають поліпшити пам'ять і запобігти нейродегенеративним захворюванням, таким як хвороба Альцгеймера або старече недоумство.

Як використовувати

Ревінь часто використовується для приготування десертів і джемів

Ревінь краще вживати в формі чаю або додавати в рецепти (тістечка, торти, джеми). Приготована їжа допомагає знизити вміст щавлевої кислоти на 30-87%.

Якщо він знаходиться в дуже холодному місці, наприклад, в морозильній камері, щавлева кислота може мігрувати з листя в стебло, створюючи проблеми для тих, хто її споживає. Таким чином, слід мати на увазі, що ревінь слід зберігати при кімнатній температурі або при помірному охолодженні.

Чай з ревеню

Інгредієнти:

500 мл води

2 столові ложки стебла ревеню

Приготування:

Помістити воду і стебло ревеню в каструлю і довести до кипіння. Зменшити вогонь і варити 10 хвилин. Процідити. Пити гарячим або холодним.

Апельсиновий джем з ревенем

Інгредієнти:

1 кг рубленого свіжого ревеню

400 г цукру

2 чайні ложки апельсинової цедри

80 мл апельсинового соку

120 мл води

Приготування:

Покласти всі інгредієнти в каструлю і довести до кипіння. Зменшити вогонь і варити 45 хвилин або до загустіння, періодично помішуючи. Перелити в скляні банки (стерильні) і зберігати в холодильнику.

Можливі побічні ефекти

Отруєння ревенем може викликати спазми в животі, діарею і блювоту, супроводжувані внутрішньою кровотечею, судомами і комою. Вищезазначені ефекти були помічені в деяких дослідженнях на тваринах, чиє споживання цієї рослини становило близько 13 тижнів, тому не рекомендується їсти його протягом тривалого періоду.

Протипоказання

Ревінь протипоказаний дітям, жінкам в період менструації або вагітності, а також людям з проблемами нирок.

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