Чим корисний ревінь: розкрито основні переваги для здоров'я
Ревінь – це їстівна трав'яниста рослина. Він володіє кисло-солодким смаком, тому зазвичай вживається в приготованому вигляді або в якості інгредієнта інших страв.
Для їжі використовуються його стебла, тому що листя містять щавлеву кислоту і можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям, повідомляє tuasaude.com.
Основні переваги
Покращує здоров'я очей з допомогою лютеїну – антиоксиданту, який захищає макулу (область сітківки очей) від пошкоджень;
Запобігає серцево-судинним захворюванням завдяки вмісту волокон, які зменшують поглинання холестерину в кишечнику, а також антиоксидантів, які запобігають атеросклерозу;
Допомагає регулювати артеріальний тиск і покращує кровообіг, оскільки містить антиоксиданти, які мають протизапальну дію. Крім того, калій допомагає розслабити кровоносні судини, сприяючи проходженню крові через артерії;
Покращує здоров'я шкіри і запобігає появі прищів, завдяки багатству вітаміну А;
Ефективний в боротьбі з раком, так як містить антиоксиданти, які запобігають ушкодженню клітин, викликаного утворенням вільних радикалів;
Сприяє втраті ваги через низьку кількість калорій;
Зміцнює імунну систему, так як багатий селеном і вітаміном С;
Полегшує симптоми менопаузи, завдяки фітостеролу, який допомагає зменшити припливи (раптовий жар);
Підтримує здоров'я мозку, оскільки не тільки багатий на антиоксиданти, а й також містить селен і холін, які допомагають поліпшити пам'ять і запобігти нейродегенеративним захворюванням, таким як хвороба Альцгеймера або старече недоумство.
Як використовувати
Ревінь краще вживати в формі чаю або додавати в рецепти (тістечка, торти, джеми). Приготована їжа допомагає знизити вміст щавлевої кислоти на 30-87%.
Якщо він знаходиться в дуже холодному місці, наприклад, в морозильній камері, щавлева кислота може мігрувати з листя в стебло, створюючи проблеми для тих, хто її споживає. Таким чином, слід мати на увазі, що ревінь слід зберігати при кімнатній температурі або при помірному охолодженні.
Чай з ревеню
Інгредієнти:
500 мл води
2 столові ложки стебла ревеню
Приготування:
Помістити воду і стебло ревеню в каструлю і довести до кипіння.
Зменшити вогонь і варити 10 хвилин.
Процідити.
Пити гарячим або холодним.
Апельсиновий джем з ревенем
Інгредієнти:
1 кг рубленого свіжого ревеню
400 г цукру
2 чайні ложки апельсинової цедри
80 мл апельсинового соку
120 мл води
Приготування:
Покласти всі інгредієнти в каструлю і довести до кипіння.
Зменшити вогонь і варити 45 хвилин або до загустіння, періодично помішуючи.
Перелити в скляні банки (стерильні) і зберігати в холодильнику.
Можливі побічні ефекти
Отруєння ревенем може викликати спазми в животі, діарею і блювоту, супроводжувані внутрішньою кровотечею, судомами і комою. Вищезазначені ефекти були помічені в деяких дослідженнях на тваринах, чиє споживання цієї рослини становило близько 13 тижнів, тому не рекомендується їсти його протягом тривалого періоду.
Протипоказання
Ревінь протипоказаний дітям, жінкам в період менструації або вагітності, а також людям з проблемами нирок.
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