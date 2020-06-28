Чотири питання, які хвилюють фанатів сиру
Як правильно їсти сир, з яким вином це краще робити, чи потрібно залишати на сирі корочку – це найпопулярніші питання, які любителі цього продукту задають відомим сироварам.
Французьке видання 20minutes.fr попросило відомого в країні виробника сирів Паскаля Байлевера відповісти на ці та інші питання.
Сир їдять просто або з маслом?
"Маслу я говорю "так", особливо з твердим сиром. Навіть якщо цю звичку раніше критикували, я вважаю, що це хороша ідея. Масло містить багато корисних речовин і вітамінів. Також шматочок сухої ковбаси підсилює смак сиру", - вважає французький сировар.
Як зробити правильну сирну тарілку?
Паскаль Байлевер рекомендує для хорошого балансу завжди складати сирну тарілку з непарної кількості сортів сиру. Якщо ви берете три, ви можете вибрати один з коров'ячого молока, один з козячого, а ще один - з овечого. Або можемо подати одне велике коло сиру Брі в формі пирога.
До речі, не забувайте виймати сири з холодильника приблизно за дві години до подачі на стіл, "щоб розбудити смаки".
Чи повинні ми залишити скоринку?
Є ті, хто їсть скоринку, а також ті, хто викидає її. Чи можете ви з'їсти скоринку сиру чи ні? "Це залежить від смаку", - говорить Паскаль Байлевер. Він упевнений, що якщо ми їмо камамбер, брі або козячий сир, скоринка яких є частиною сиру, то вона повинна з'їдатися. А якщо ми говоримо про тверді сири, ситуація інша. Це своєрідна оболонка для сиру, яка служить йому протягом року, і двох. Вона не має особливого смаку, тому може бути викинута.
Що ми п'ємо? Червоне вино обов'язкове?
Ні, і не соромтеся з сиром куштувати інші напої. З різними сортами сиру можна пити сухі білі вина, і квіткові напівсолодкі, а також шампанське. Можна, наприклад, спробувати камамбер з Нормадії з дуже хорошим фермерським яблучним сидром.
Як повідомляв OBOZREVATEL, людям, які страждають від гіпертонії, щоб не наражати на свій організм небезпеки, потрібно відмовитися від надмірного вживання сиру "Рокфор".