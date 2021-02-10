Дієтологиня розповіла, як "перезапустити" організм лише за 2 тижні

Для відновлення організму необхідно на 14 днів змінити раціон: їсти більше фруктів і зелені, боби, фермерську курку та яйця, а також вживати правильні трави і спеції.

Таку думку висловила дієтологиня-нутриціолог Джессіка Сапель із Австралії, пише Daily Mail. За її словами, ці нехитрі маніпуляції допоможуть "перезапустити" організм лише за два тижні.

Джессіка Сапель також повідомила, що з кожним прийомом їжі необхідно вживати молодий шпинат, броколі, огірки або зелений горошок, а два-три рази на тиждень варто додавати в раціон червону й білу рибу.

Із круп лікарка радить додати в раціон коричневий рис, кіноа та овес, а з овочів обов'язково мають бути наявні гарбуз, буряк, картопля, батат і пастернак. Крім того, дієтологиня закликає пити мигдальне молоко замість звичайного, готувати на оливковій олії, а їжу приправляти соєвим соусом, лимонним соком, діжонською гірчицею і тхіною.

Під час "перезавантаження" організму експертка радить повністю відмовитися від алкоголю і знизити споживання кофеїну: можна випити одну чашку чаю або кави до 11 ранку. Звичні напої можна замінити на куркума-лате й чай із кореня кульбаби. Також необхідно відмовитися від червоного м'яса й цукру в будь-якому вигляді: як звичайного, так і цукрозамінників, солодощів і газованої води. Замість цього лікарка рекомендує пити трав'яні чаї та кокосову воду, а також споживати щонайменше два літри води на день.

Також спеціалістка наголосила на необхідності занять спортом: тренуванням, за її словами, необхідно приділяти щонайменше 20 хвилин щодня. Сапель радить обирати улюблений вид спорту, щоб фізичні навантаження приносили задоволення. Але потрібно враховувати, що силові тренування допомагають наростити м'язи, а від кардіотренувань йде зайва вага.

Джессіка Сапель запевняє: якщо дотримуватись її рекомендацій, то вже за два тижні можна відчути легкість у тілі й прилив енергії. А ще ви почнете краще спати, менше хвилюватися й налагодите стосунки з їжею.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вживання йогурту в щоденному раціоні має як позитивні, так і негативні наслідки для організму.